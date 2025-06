大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

▲道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇隊大谷翔平於18日(台灣時間)擔任「第一棒、指定打擊」先發出賽,對戰教士的比賽中在第2打席遭觸身球擊中右大腿,現場一度騷動,總教練羅伯斯(Dave Roberts)上場激烈抗議,遭到驅逐出場。大谷雖然中彈,仍在壘上露出微笑,狀況應無大礙。

The Dodgers hit Fernando Tatis Jr. with a 95.4 mph sinker.



The Padres hit Shohei Ohtani with a 93.8 mph fastball.



Warnings were issued to both sides, and Dave Roberts was not happy about it. He got ejected for the first time this season.pic.twitter.com/8f3am4M5BY