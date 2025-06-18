運動雲

>

大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平於18日（台灣時間）擔任「第一棒、指定打擊」先發出賽，對戰教士的比賽中在第2打席遭觸身球擊中右大腿，現場一度騷動，總教練羅伯斯（Dave Roberts）上場激烈抗議，遭到驅逐出場。大谷雖然中彈，仍在壘上露出微笑，狀況應無大礙。

此役教士由26歲投手瓦奎茲（Randy Vásquez）先發，賽前本季出賽14場拿下3勝4敗，防禦率3.57。大谷在第一打席遭三振，第2打席時遭觸身球擊中右大腿內側，雖無明顯傷勢，但全場一度譁然。主審判定非故意，遭到道奇總教練羅伯斯強烈抗議，結果被判退場

根據《Dodgers Nation》描述，「羅伯斯在大谷翔平遭到惡意觸身球後，激烈向主審抗議，最終被驅逐出場。我們很少看到羅伯斯教頭這麼動怒。」

前一局是教士明星球員塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）遭到觸身球，由於雙方都投出觸身球，因此雙方都警告。美國記者卡姆拉斯（Noah Camras）Ｘ指出，這是羅伯斯本季第1次被趕出場。

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯觸身球道奇隊教士隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

前韓職台灣血統帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

前韓職台灣血統帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

力挺大谷翔平用「登板調整」　前天使總教練解析：完全合理

力挺大谷翔平用「登板調整」　前天使總教練解析：完全合理

衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

首輪候補少一人？林張子俊與國外球隊接洽中　可能不選秀

首輪候補少一人？林張子俊與國外球隊接洽中　可能不選秀

大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

AI女神哭了！李珠珢應援途中掩面落淚　富邦育樂：身體有些不適

AI女神哭了！李珠珢應援途中掩面落淚　富邦育樂：身體有些不適

「阿華接得漂亮！」桃猿讓獅關燈　古久保盼追上

「阿華接得漂亮！」桃猿讓獅關燈　古久保盼追上

看大谷翔平投完球接著打　羅伯斯讚嘆「二刀流」畫面超乎想像

看大谷翔平投完球接著打　羅伯斯讚嘆「二刀流」畫面超乎想像

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

熱門新聞

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

前韓職台灣血統帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

啦啦隊傳奇女神朴騏良　暢談台韓應援文化最大差異在「喊聲」

力挺大谷翔平用「登板調整」　前天使總教練解析：完全合理

衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

首輪候補少一人？林張子俊與國外球隊接洽中　可能不選秀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA決賽首見　哈利伯頓大三零紀錄

2前韓職台灣帥哥球員劉祥斌來台測試

3啦啦隊女神朴騏良　談台韓應援文化差異

4前主帥力挺大谷翔平用「登板調整」

5衝擊首輪？朱盟、曾偉喆決定選秀

最新新聞

1海神變陣！　總冠軍G2艾德回歸

2藤浪晉太郎連8場無失分仍遭水手釋出

3韓職「前救援王」高祐錫遭馬林魚釋出

4李珠珢惹怒韓網？富邦育樂回應了

5大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議遭驅逐

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

李珠珢朴星垠夢幻連動！　人氣女神跳應援全場暴動

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366