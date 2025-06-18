大谷翔平遭觸身球引發騷動　教頭羅伯斯抗議本季首次遭驅逐

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平於18日（台灣時間）擔任「第一棒、指定打擊」先發出賽，對戰教士的比賽中在第2打席遭觸身球擊中右大腿，現場一度騷動，總教練羅伯斯（Dave Roberts）上場激烈抗議，遭到驅逐出場。大谷雖然中彈，仍在壘上露出微笑，狀況應無大礙。

The Dodgers hit Fernando Tatis Jr. with a 95.4 mph sinker.



The Padres hit Shohei Ohtani with a 93.8 mph fastball.



Warnings were issued to both sides, and Dave Roberts was not happy about it. He got ejected for the first time this season.pic.twitter.com/8f3am4M5BY [廣告]請繼續往下閱讀... June 18, 2025

此役教士由26歲投手瓦奎茲（Randy Vásquez）先發，賽前本季出賽14場拿下3勝4敗，防禦率3.57。大谷在第一打席遭三振，第2打席時遭觸身球擊中右大腿內側，雖無明顯傷勢，但全場一度譁然。主審判定非故意，遭到道奇總教練羅伯斯強烈抗議，結果被判退場

根據《Dodgers Nation》描述，「羅伯斯在大谷翔平遭到惡意觸身球後，激烈向主審抗議，最終被驅逐出場。我們很少看到羅伯斯教頭這麼動怒。」

前一局是教士明星球員塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）遭到觸身球，由於雙方都投出觸身球，因此雙方都警告。美國記者卡姆拉斯（Noah Camras）Ｘ指出，這是羅伯斯本季第1次被趕出場。