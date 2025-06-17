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中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀

▲▼ 中職測試會名單 。（圖／聯盟提供）

▲中職測試會名單 。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年中華職棒新人球員測試會已於昨（16）日落幕，總計90位選手參加，最終獲得各球團推薦者共50人，包含投手25人、捕手4人、內野手9人及外野手12人。

本屆測試會採分隊實戰形式進行，選手們全力展現球技與實戰能力，力拚踏上職業舞台的機會，通過測試的50位選手，下一站將前進「2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」，選拔會將於6月30日在台中頂粵吉品舉行，各球團將依球隊需求進行補強與布局，新人戰力的選擇備受關注，誰能脫穎而出、成功踏上中職舞台，備受期待。
 

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投手（25人）
王祥恩、朱柏翰、朱祐辰、江沁恩、蘇鑫洋
吳東霖、吳紹遠、宋昌宸、李景興、林俊諺
林柏甫、林睿杰、洪宸毅、洪晨勛、范振宸
陳少庭、陳英睿、陳原維、陳慎、陳聖凱
湯羽桐、陽益政、黃裕哲、葉一竤、錢可倫

捕手（4人）
林承恩、范凱舜、曾俊銘、廖期脩

內野手（9人）
田明倫、余旭楓、李定宇、林恩睿、翁耀宗
高揚傑、黃聖凱、楊承駿、豐島顯

外野手（12人）
李承嘉、柯皓鈞、張豈豪、陳培力、童堉誠、顏大衛
黃騰威、廖睿綸、蔡誥翔、鄭喬陽、戴伯丞、鍾少華

關鍵字： 中職新人球員測試會球團推薦台灣運彩

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