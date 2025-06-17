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睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日子

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平於美國時間16日（台灣時間17日）在主場對戰教士的比賽中，以「第一棒指定打擊兼投手」身分先發出賽，這是他自2023年8月24日以來、睽違663天再度重返投手丘。道奇總經理戈梅斯（Brandon Gomes）受訪時興奮表示：「今天是個大日子！」

大谷去年9月接受右肘韌帶修復手術，整季專注打擊。本季則已完成三場模擬實戰投球（Live BP），原本預估明星賽後才會回歸投球。不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前透露，將安排大谷於6月底前投球，隨後球團在社群媒體正式公布，大谷將於對教士系列賽首戰掛帥。

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如今終於回到投手丘，並寫下歷史紀錄。根據美國媒體報導，大谷將成為自1953年布魯克林巨人隊達克（Al Dark）以來，首位於同場比賽擔任先發投手與第一棒打者的國聯選手。而若追溯至1900年以來，僅有另一位選手——1901年紐約巨人隊的瓊斯（Jim Jones）完成此壯舉。

戈梅斯表示：「我們都看過他遠距離的表現，現在能再次看到他以『二刀流』身份出賽，真的令人驚艷。他這段期間非常努力復健，能重新站上投手丘，我們都非常興奮。」

道奇於當地清晨正式公布先發名單，確定大谷登板。戈梅斯指出，大谷在Live BP中的狀況不錯，「他投出很棒的球，身體看起來也很好。我們期待他帶來如往常一樣的精彩內容。」

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