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新莊球場孵出棒球夢！穀保鐵捕黃靖惟投入選秀 觀摩戴培峰領導

▲穀保家商黃靖惟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲穀保家商黃靖惟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

穀保家商主戰捕手黃靖惟即將挑戰2025中職選秀，自小在新莊棒球場與父母觀戰、心中種下職棒夢，國小因啟蒙教練徐家安一句話開始蹲捕，各個生涯階段教練引導與自身堅持下逐步成長，克服低潮後迎來蛻變，盼以穩健蹲捕與成熟心態吸引球探青睞。

穀保家商捕手黃靖惟今年投入中職選秀。他表示，早在木棒聯賽前教練曾詢問意願，當時還有些猶豫，但在王貞治盃之後確定報名，「會想試試看，既然受到一些關注，就勇敢挑戰。」

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從小打球的目標就是職棒。他回憶，兒時常與爸媽一起看比賽，「小時候覺得打棒球很帥，爸爸以前看味全龍，後來支持義大犀牛，等到味全復隊又回去看味全龍。我記得國小時幾乎每週都來新莊看球。」

黃靖惟從社區棒球起步，在成功國小正式加入棒球隊，一開始是內野手。某次總教練徐家安建議他改練捕手，當時他因覺得太累而抗拒，「但教練跟我說，不論打到哪一層級，捕手都是機會更多的位置，也能培養場上觀察力。」

國中進入二重國中，雖曾短暫守過內野，最終還是回歸捕手角色。高中三年守備進步顯著，但他也經歷過低潮。他坦言，鋁棒聯賽季軍戰對北科附工以3比4落後，7局下滿壘時，連續兩次漏球導致輸球，「真的很挫折，也落淚了，覺得自己犯了不該犯的錯。」

直到高二下學期的王貞治盃，因學長多數報名玉山盃，他才獲得主戰捕手機會，搭配張峻瑋等投手出賽，「慢慢從比賽中吸收經驗，才逐漸建立起自信。」

平時熱愛觀察各隊好手，「我每隊都會看，特別欣賞戴培峰與宋嘉翔。」他表示，喜歡戴培峰在場上的領導能力，「不管比賽發生什麼事，他總能穩住軍心。」至於宋嘉翔，曾在高中畢業後回穀保訓練，「我趁機問他很多事。他問我有沒有不足，我說傳球不穩，他就教我怎麼練，還說要把身體練得更強壯一點，傳球才會穩定。」

穀保總教練楊孝承從二重國中一路帶他到高中，指導長達6年。他表示：「靖惟蹲捕能力不錯，打擊中等，算是助攻型選手。他能給投手安定感，投手都愛跟他配，因為擋球好、變化球能放心投，而且還有偷好球的能力。」

楊孝承也補充，高二升高三暑假期間，黃靖惟進步幅度最大，「每天晚上會主動加強訓練，守備與打擊都會各加練一小時以上。」

關鍵字： 棒球選秀捕手職棒穀保

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