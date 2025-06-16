成大高材生林睿杰測試會飆152公里　林威助點評投打潛力

▲林睿杰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

就讀國立成功大學體育健康與休閒研究所一年級的林睿杰，不僅在投手丘上展現潛力，也將其生物力學專業應用於自身訓練，在兼顧學業與職棒夢想間開出一條獨特的道路，他在6日測試會飆出152公里相當吸睛。

談到測試會表現，他坦言，近期都以滑球搶好球數，但今天一開始滑球控球較不理想。由於許久未與業餘等級以上選手交手，確實有些不適應，但經過調整後逐漸找回感覺。現富邦悍將副領隊兼農場主管林威助過去在台體客座指導期間，曾看過他的表現，林威助表示，「睿杰打擊很有力量，投球的球速很快，頭腦也滿好的。主要是穩定性，要讓球探能夠留在心目中的選手，會比較重要。」

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林睿杰目前於成功大學生物力學實驗室進行研究，論文已完成前三章。他表示，研究內容與自身運動表現息息相關，透過儀器分析自身及其他選手的投球動作，有助於深入理解投球機制與效益。

實驗室使用攝影機與身體反光點蒐集數據，記錄位移與加速度，進行動作分析。他舉例曾分析崇明國中投手的投球動作，平時也會觀賞美國訓練影片，順便提升英語能力。

他也提到，數學自高中起一直是弱項，研究所因老師專業領域，對他而言是極大挑戰，幸好同學協助不少。英文方面，從高中成績未達底標，到現在能與外國人溝通，則是透過不斷練習與交流逐步克服。

林睿杰回憶，當初會報考成大研究所，是因參加心理學研討會時，因積極發問而被老師注意，後來才得知這是招生機會。他笑說，當時並未察覺，真正考試後才發現題目「還蠻難的」。

若選秀獲得青睞，也準備好兼顧學業，他表示，目前已完成論文初步進度，感謝指導老師願意支持其逐夢，也感謝學長姐與同學分享資源、提供協助。