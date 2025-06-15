沃許本期待對上不一樣的海神　奧帝成國王爭冠秘密武器

▲新北國王「年度最佳洋將」沃許本喊話期待冠軍賽對決高雄全家海神。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王15日舉行TPBL職籃年度總冠軍賽球隊媒體日，本季組成洋將黃金陣容，包括「年度最佳洋將」沃許本、曼尼高、桑尼以及奧帝一字排開，攻守兩端都展現絕對壓制力，也成為禁衛軍攻城掠地最大本錢。沃許本強調，「例行賽打得多有優勢不重要，我期待看到不一樣的海神！」至於季後賽首輪因傷缺陣的奧帝，國王主帥萊恩則透露將會在決賽適當時機上陣效力。

在首輪以4比0橫掃台北台新戰神後，順利晉級年度總冠軍賽的國王，在今日進行球隊媒體日活動，也為明日開打的總冠軍賽首戰，進行最後整備。

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本季拿下「年度最佳洋將」獎項肯定的沃許本強調，「我沒想到自己能拿下年度最佳洋將，球隊整季的表現都很好，我的重點就是掌控好自己，我只需要扮演好球隊要我做的角色。」

談到冠軍賽對手海神，沃許本則認為，「例行賽結束了，例行賽我們打得多有優勢不重要，我期待看到不一樣的海神，我不在乎自己是不是能每場拿20分，我的隊友都有能力能夠場均拿下20分，主要還是把重點放在團隊。」

至於高砲塔射手奧帝狀態，國王總教練萊恩則透露，「奧帝現在很健康，這一輪的冠軍賽，會在某些時候看到他上場。」

▲新北國王高砲塔奧帝。（圖／新北國王提供）