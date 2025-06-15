大谷翔平4度在父親節開轟！　親曝突破「全壘打乾旱」關鍵

▲大谷翔平終於開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

面對攸關國聯西區龍頭地位的關鍵戰，道奇大谷翔平今（15）日單場敲出雙響砲，率隊以11比5擊退巨人，奪回分區單獨領先，也讓陷入「全壘打乾旱期」的他重拾火力，並達成多項歷史里程碑，賽後他也透露突破乾旱期的關鍵調整。

大谷此役擔任「第一棒、指定打擊」，首局首打席便敲出睽違10戰、45打席的第24號全壘打，隨後於6局、第4打席再擊出第25轟，締造本季第3度、個人生涯第22度單場雙響砲表現，生涯通算全壘打數也突破250轟，持續刷新日本球員紀錄。

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賽後受訪時，大谷坦言，「真的很久沒打全壘打了，今天2支都打得不錯，第一轟對我們來說是非常關鍵的一擊。」他也透露近期調整重點，「我一直認為打擊時的站姿非常重要，所以這場前有特別加強檢查動作。」

▲打擊站姿是大谷翔平主要的調整內容。（圖／達志影像／美聯社）

他首局面對路普（Landen Roupp）鎖定2好1壞後的卡特球轟出右中外野方向大牆，擊球初速達110.3英里，飛行距離127.7公尺，同時也完成「投手200斬」，這是他在大聯盟對上第200位不同投手開轟，特別有意義。

6局上對上中繼投手貝克（Tristan Beck），他在滿球數對決中將外角低球拉打出場，雖非在甜蜜點擊中，仍以101.2英里擊球初速飛出右外野大牆，成為令人驚呼的「壞球轟」。

▲大谷翔平生涯時常在父親節開轟。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，今日正好是日本父親節，根據日媒《Sponichi Annex》統計，本場是大谷繼2021、2023、2024年後，再次在「父親節」時段（日美通算）開轟，展現特殊的父親緣分。