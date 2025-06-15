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勝投飛了！松井裕樹中繼無失分　響尾蛇9局一咬逆轉教士

▲▼教士松井裕樹。（圖／達志影像／美聯社）

▲松井裕樹與勝投擦身而過。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士日籍左投松井裕樹今（15）日於對戰響尾蛇的比賽中登板中繼，繳出1局無安打、無失分的優質內容，一度握有勝投資格，無奈教士9局下崩盤，最終7比8吞下敗仗。

松井在6局下球隊2分落後時登板，面對響尾蛇中心打線，他依序讓佩多莫（Geraldo Perdomo）擊出三壘滾地球、奈勒（Josh Naylor）擊出左外野飛球，儘管對蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）投出保送，但隨即讓小古力爾（Lourdes Gurriel Jr.）擊出三壘側界外飛球，成功守下半局，防禦率降至3.14。

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松井連續2戰皆繳出無失分表現，展現穩定中繼能力，教士於7局上灌進4分逆轉戰局，讓松井一度取得本季第3勝的候選資格，9局上再添2分保險分後，教士以7比3領先進入9局下。

然而，火球終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）開局連挨3安形成滿壘，儘管三振台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）拿下1出局，又讓馬提（Ketel Marte）擊出游擊滾地球，但挑戰改判為內野安打，不過在面對佩多莫的打席，被擊出清壘的三壘安打，一口氣失掉3分形成平手。

教士緊急換上莫雷洪（Adrian Morejon）登板，但在1出局三壘有人的局面下，被擊出一壘方向軟弱滾地球，教士一壘手衝刺向前接球，將球迅速甩回本壘，無奈跑者更快一步到達，聖地牙哥大軍痛失勝果。

關鍵字： MLB教士松井裕樹

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