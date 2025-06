勝投飛了！松井裕樹中繼無失分　響尾蛇9局一咬逆轉教士

▲松井裕樹與勝投擦身而過。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士日籍左投松井裕樹今(15)日於對戰響尾蛇的比賽中登板中繼,繳出1局無安打、無失分的優質內容,一度握有勝投資格,無奈教士9局下崩盤,最終7比8吞下敗仗。

松井在6局下球隊2分落後時登板,面對響尾蛇中心打線,他依序讓佩多莫(Geraldo Perdomo)擊出三壘滾地球、奈勒(Josh Naylor)擊出左外野飛球,儘管對蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)投出保送,但隨即讓小古力爾(Lourdes Gurriel Jr.)擊出三壘側界外飛球,成功守下半局,防禦率降至3.14。

松井連續2戰皆繳出無失分表現,展現穩定中繼能力,教士於7局上灌進4分逆轉戰局,讓松井一度取得本季第3勝的候選資格,9局上再添2分保險分後,教士以7比3領先進入9局下。

然而,火球終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)開局連挨3安形成滿壘,儘管三振台美混血強打卡洛爾(Corbin Carroll)拿下1出局,又讓馬提(Ketel Marte)擊出游擊滾地球,但挑戰改判為內野安打,不過在面對佩多莫的打席,被擊出清壘的三壘安打,一口氣失掉3分形成平手。

GERALDO PERDOMO TIES IT WITH A 3-RUN TRIPLE IN THE 9TH! pic.twitter.com/ub4l9njOeR

教士緊急換上莫雷洪(Adrian Morejon)登板,但在1出局三壘有人的局面下,被擊出一壘方向軟弱滾地球,教士一壘手衝刺向前接球,將球迅速甩回本壘,無奈跑者更快一步到達,聖地牙哥大軍痛失勝果。

The @Dbacks score FIVE runs in the 9th for the #walkoff win! pic.twitter.com/NSXU2MdYLO