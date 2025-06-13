運動雲

>

雷耶斯「混亂中」滑回本壘建功　洋基勝皇家完成賽季6戰橫掃

▲洋基雷耶斯（Pablo Reyes）關鍵滑壘建功。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基雷耶斯（Pablo Reyes）關鍵滑壘建功。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間13日）靠著三壘手雷耶斯（Pablo Reyes）在8局上半上演一段跌宕起伏的跑壘秀，最終成功滑回本壘拿下致勝分，以1比0擊退皇家。洋基本季與皇家交手的6場比賽中全數贏球，完成系列賽橫掃，締造隊史第10次對單一球隊6勝0敗的紀錄。

這場在考夫曼球場進行的比賽，直到7局結束兩隊仍以0比0陷入僵局，8局上半條紋軍打線發動攻勢，兩出局1、2壘有人時葛斯密特（Paul Goldschmidt）擊出強勁平飛球，皇家一壘手帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）沒能攔住形成安打，帕斯昆提諾馬上將球回傳給投手厄塞格（Lucas Erceg），但仍來不及封殺跑者。

當下雷耶斯在三壘與本壘間猶豫不決，甚至一度煞車轉身欲返回三壘，此時三壘指導教練羅哈斯（Luis Rojas）大聲指示，「繼續跑！快跑快跑！」雷耶斯最終聽從指令，全力衝向本壘。皇家捕手費爾明（Freddy Fermin）接球失誤未能完成觸殺，雷耶斯頭部滑壘搶先一步得分，成為全場唯一分數。

「我看到雷耶斯停在中間時，心裡一驚，啊不妙，」洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後說道，「結果我們還是得分了，呼，我們就這樣拿下了。」

「當下會有些緊張，因為那已是第8局，當然很想得分，」賽後雷耶斯表示，「當你失去平衡時，腦中只會想著要趕快回到壘包，確保自己安全，讓下一棒有機會把我送回來，這就是我當下的反應，只是沒想到劇本會發展成這樣。」

根據賽後統計，雷耶斯從二壘跑回本壘僅花8.97秒。投手方面，洋基先發華倫（Will Warren）主投5.2局無失分，華倫賽後也提到此次攻防戰，「華耶斯晃倒了，我想是這樣，我覺得他回到休息區後也在笑，因為他心裡跟我們想的一樣，那分真的改變了整場比賽，是全場第一個有效進攻。」

雷耶斯此役是自5月30日以來首次先發上場，布恩特別肯定他的表現，「真替他開心，他是個好球員，也能打，只是之前因為大家都很健康，我選擇佩拉薩（Oswald Peraza）作為備用內野手，他一直做好準備，也總是支持隊友，今天他終於有機會，並發揮了關鍵作用。」

關鍵字： MLB紐約洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

【安娜貝爾是妳？】長髮公主拉人上塔卻放手　詭異笑容嚇到網友

熱門新聞

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美日逾10隊、城島看玉山盃　談徐若熙

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

436年首例！徐若熙吞歷史級悲情敗投

5大谷登選手票選「最想看球員」榜首！

最新新聞

1陳晨威連續安挑戰再等等！今2場延賽

2洋基賽季6戰「通殺」皇家！

3韓職樂天外野手吐血　牽制球砸中身體

4阿巴西確定回歸特攻　周一記者會

5張乙安雙刀對大魔王！教頭讚救回比賽

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366