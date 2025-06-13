雷耶斯「混亂中」滑回本壘建功　洋基勝皇家完成賽季6戰橫掃

▲洋基雷耶斯（Pablo Reyes）關鍵滑壘建功。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間13日）靠著三壘手雷耶斯（Pablo Reyes）在8局上半上演一段跌宕起伏的跑壘秀，最終成功滑回本壘拿下致勝分，以1比0擊退皇家。洋基本季與皇家交手的6場比賽中全數贏球，完成系列賽橫掃，締造隊史第10次對單一球隊6勝0敗的紀錄。

這場在考夫曼球場進行的比賽，直到7局結束兩隊仍以0比0陷入僵局，8局上半條紋軍打線發動攻勢，兩出局1、2壘有人時葛斯密特（Paul Goldschmidt）擊出強勁平飛球，皇家一壘手帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）沒能攔住形成安打，帕斯昆提諾馬上將球回傳給投手厄塞格（Lucas Erceg），但仍來不及封殺跑者。

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當下雷耶斯在三壘與本壘間猶豫不決，甚至一度煞車轉身欲返回三壘，此時三壘指導教練羅哈斯（Luis Rojas）大聲指示，「繼續跑！快跑快跑！」雷耶斯最終聽從指令，全力衝向本壘。皇家捕手費爾明（Freddy Fermin）接球失誤未能完成觸殺，雷耶斯頭部滑壘搶先一步得分，成為全場唯一分數。

Totally normal way to score a run pic.twitter.com/ap4i9wI0qO — New York Yankees (@Yankees) June 13, 2025

「我看到雷耶斯停在中間時，心裡一驚，啊不妙，」洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後說道，「結果我們還是得分了，呼，我們就這樣拿下了。」

「當下會有些緊張，因為那已是第8局，當然很想得分，」賽後雷耶斯表示，「當你失去平衡時，腦中只會想著要趕快回到壘包，確保自己安全，讓下一棒有機會把我送回來，這就是我當下的反應，只是沒想到劇本會發展成這樣。」

根據賽後統計，雷耶斯從二壘跑回本壘僅花8.97秒。投手方面，洋基先發華倫（Will Warren）主投5.2局無失分，華倫賽後也提到此次攻防戰，「華耶斯晃倒了，我想是這樣，我覺得他回到休息區後也在笑，因為他心裡跟我們想的一樣，那分真的改變了整場比賽，是全場第一個有效進攻。」

雷耶斯此役是自5月30日以來首次先發上場，布恩特別肯定他的表現，「真替他開心，他是個好球員，也能打，只是之前因為大家都很健康，我選擇佩拉薩（Oswald Peraza）作為備用內野手，他一直做好準備，也總是支持隊友，今天他終於有機會，並發揮了關鍵作用。」