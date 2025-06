雷耶斯「混亂中」滑回本壘建功　洋基勝皇家完成賽季6戰橫掃

▲洋基雷耶斯(Pablo Reyes)關鍵滑壘建功。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(台灣時間13日)靠著三壘手雷耶斯(Pablo Reyes)在8局上半上演一段跌宕起伏的跑壘秀,最終成功滑回本壘拿下致勝分,以1比0擊退皇家。洋基本季與皇家交手的6場比賽中全數贏球,完成系列賽橫掃,締造隊史第10次對單一球隊6勝0敗的紀錄。

這場在考夫曼球場進行的比賽,直到7局結束兩隊仍以0比0陷入僵局,8局上半條紋軍打線發動攻勢,兩出局1、2壘有人時葛斯密特(Paul Goldschmidt)擊出強勁平飛球,皇家一壘手帕斯昆提諾(Vinnie Pasquantino)沒能攔住形成安打,帕斯昆提諾馬上將球回傳給投手厄塞格(Lucas Erceg),但仍來不及封殺跑者。

Goldy gets it done pic.twitter.com/zK56vIIGK3