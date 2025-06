林昱珉驚險奪生涯3A首勝　5局失7分靠隊友火力護航

▲林昱珉。(圖/記者李毓康攝)



實習記者胡冠辰/綜合報導

效力亞利桑那響尾蛇3A雷諾王牌(Reno Aces)的台灣左投林昱珉,今天(台灣時間13日)交手太空人3A的比賽中雖然狀況起伏不定,先發5局被擊出9支安打、丟出4次保送狂失7分(5分自責),但在隊友火力全開的支援下,仍收下本季首勝,同時也是他生涯首場3A勝投。

