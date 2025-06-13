林昱珉驚險奪生涯3A首勝　5局失7分靠隊友火力護航

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）



實習記者胡冠辰／綜合報導

效力亞利桑那響尾蛇3A雷諾王牌（Reno Aces）的台灣左投林昱珉，今天（台灣時間13日）交手太空人3A的比賽中雖然狀況起伏不定，先發5局被擊出9支安打、丟出4次保送狂失7分（5分自責），但在隊友火力全開的支援下，仍收下本季首勝，同時也是他生涯首場3A勝投。

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林昱珉此役首局就遭砲擊，太空牛仔隊開路先鋒蕭特（Zack Short）在2好0壞球數絕對落後下，鎖定林昱珉失投曲球開轟，助隊先馳得點。隨後林昱珉穩住陣腳，連續解決3名打者止血。

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2局上半林昱珉控球走鐘再遇亂流，面對9人次被敲3安，丟出1次保送與1次觸身球，加上隊友守備失誤，單局失掉4分，其中僅2分為責失。

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3局上半林昱珉在2出局後危機再臨，牛仔隊長打、保送樣樣來，林昱珉單局再失1分；5局上半林昱珉接連被敲2安與投出保送遭遇滿壘局面，所幸他緊急製造雙殺，僅再丟1分將傷害降到最低。

打線方面，雷諾今天火力全開全場轟下10分，林昱珉在投完5局退場時仍保有勝投資格，最終球隊10比8擊敗牛仔，林昱珉順利奪下勝投。

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本場比賽林昱珉合計耗費90球，最快球速92.9英哩，投5局被敲9安包含1發全壘打，送出3次三振，4次保送、1次觸身球，賽後防禦率升至5.86。