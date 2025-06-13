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超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國媒體近期針對球員進行問卷調查，大谷以壓倒性的票數，當選為「最喜歡觀看的球員」第一名。日本網友熱烈回應，「連球員都比粉絲還被他折服，真的太厲害了！」「懂啦～真的懂！」

這份備受關注的問卷來自美國運動專門媒體《The Athletic》，在春訓至5月上旬期間，針對21支球隊的35名選手進行調查，主題為「你最喜歡觀賞哪位選手的比賽？」結果顯示，大谷翔平以29票（約21％）獨占鰲頭，榮登第1名。 緊追其後的是皇家隊的小惠特 Jr.（Bobby Witt Jr.），獲得14票排名第2，第3名則是勇士隊阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），拿下10票。

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即使目前以25支全壘打暫居本季全壘打王的洋基巨砲賈吉（Aaron Judge），僅拿到5票，排名第6，與大谷的差距相當懸殊。對此，網友們紛紛表示，「能被其他選手這樣評價，是最高榮譽了，大谷應該也很開心吧」、「毫無懸念的第一名！」、「不只是打擊，大谷還能投球、能跑壘，選手們會被這樣的全能吸引也不意外。」

也有球迷讚賞這項調查設計本身，「如果問『誰是最強的選手？』，可能會比較難回答，但問『你最想看誰打球？』這個角度真是高明，被同行這樣點名，真的是最高等級的尊敬。」

事實上，《The Athletic》去年也曾進行「誰是最佳球員？」的選手問卷，大谷當時就以46％的得票率遙遙領先，遠超過第2名阿庫尼亞的26.5％，顯示他在大聯盟中的影響力與存在感早已無庸置疑。

關鍵字： 大谷翔平球員調查美媒報導最喜愛球員網友熱議

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