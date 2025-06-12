陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

「芝加哥我們來了！」近年國際賽事讓台式應援魅力席捲海外棒球圈，中職啦啦隊女孩也紛紛受邀前往MLB美國職棒大聯盟各球隊台灣日進行演出。中職唯一元老球隊統一7-ELEVEN獅隊人氣女孩UniGirls也獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓，成為中華職棒第四支進軍大聯盟的超級女力。

原先主辦單位曾向統一獅提出邀請，由球星陳傑憲擔任台灣日開球嘉賓，但陳傑憲為專注賽季、全力助隊爭奪上半季冠軍，最終婉拒出席，統一獅今天隨即宣布由啦啦隊代表出征。

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這場即將於美國中西部首次登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位精心籌備共同主辦，並在6月28日MLB白襪隊主場Rate Field隆重登場。作為美國第三大都會區的台灣日首登板，當然要有來自台灣原汁原味應援才正港！統一獅人氣啦啦隊女孩UniGirls將由隊長Yuki領軍，帶領身懷絕技的成員出席，包含妮妮、瑟七、斐棋、Joy及Maggie，6人不僅組成最強棒球外交團，更攜手多才多藝的吉祥物萊恩，用舞蹈表演展現台式棒球文化，讓濃濃的台式應援熱血活力，跟隨她們的腳步登上大聯盟球場！

▲陳傑憲婉拒開球，統一獅派啦啦隊UniGirls代表登上大聯盟 。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls預計將於台灣時間6月26日啟程飛往芝加哥，在長達近一週的旅途中，統一企業品牌夥伴們也貼心準備了「啦啦隊限定」美食行李箱，用經典台灣泡麵「統一麵」以及長期支持國球的唰嘴零食「統一脆麵」等人氣產品隨行，讓啦啦隊女孩在異鄉為國際觀眾帶來精彩演出的同時，也能透過最熟悉的味道感受到來自家鄉的溫暖，一解鄉愁、補充元氣，度過這趟充滿挑戰與榮耀的旅程。

隊長YUKI提到，「很開心接到如此盛大的演出邀請，從來沒想過自己能站上棒球最高殿堂大聯盟球場為來自全美、甚至是全球的球迷帶來表演，非常興奮也很期待，所以一接到消息就立刻跟家人與朋友們分享，謝謝統一獅球團和芝加哥白襪隊給我們這麼一個難得又珍貴的機會，UniGirls美國小隊會好好努力，讓世界看見來自台灣、尚勇的應援熱情！雖然美國很遠，但歡迎所有支持UG的球迷朋友，有機會的話也能到場一睹女孩首場海外演出的風采，更歡迎所有在芝加哥的台灣僑胞踴躍進場，為我們吶喊加油！」