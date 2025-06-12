運動雲

>

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

「芝加哥我們來了！」近年國際賽事讓台式應援魅力席捲海外棒球圈，中職啦啦隊女孩也紛紛受邀前往MLB美國職棒大聯盟各球隊台灣日進行演出。中職唯一元老球隊統一7-ELEVEN獅隊人氣女孩UniGirls也獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓，成為中華職棒第四支進軍大聯盟的超級女力。

原先主辦單位曾向統一獅提出邀請，由球星陳傑憲擔任台灣日開球嘉賓，但陳傑憲為專注賽季、全力助隊爭奪上半季冠軍，最終婉拒出席，統一獅今天隨即宣布由啦啦隊代表出征。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場即將於美國中西部首次登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位精心籌備共同主辦，並在6月28日MLB白襪隊主場Rate Field隆重登場。作為美國第三大都會區的台灣日首登板，當然要有來自台灣原汁原味應援才正港！統一獅人氣啦啦隊女孩UniGirls將由隊長Yuki領軍，帶領身懷絕技的成員出席，包含妮妮、瑟七、斐棋、Joy及Maggie，6人不僅組成最強棒球外交團，更攜手多才多藝的吉祥物萊恩，用舞蹈表演展現台式棒球文化，讓濃濃的台式應援熱血活力，跟隨她們的腳步登上大聯盟球場！

▲陳傑憲婉拒開球　統一獅派啦啦隊UniGirls代表登上大聯盟 。（圖／統一獅提供）

▲陳傑憲婉拒開球，統一獅派啦啦隊UniGirls代表登上大聯盟 。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls預計將於台灣時間6月26日啟程飛往芝加哥，在長達近一週的旅途中，統一企業品牌夥伴們也貼心準備了「啦啦隊限定」美食行李箱，用經典台灣泡麵「統一麵」以及長期支持國球的唰嘴零食「統一脆麵」等人氣產品隨行，讓啦啦隊女孩在異鄉為國際觀眾帶來精彩演出的同時，也能透過最熟悉的味道感受到來自家鄉的溫暖，一解鄉愁、補充元氣，度過這趟充滿挑戰與榮耀的旅程。

隊長YUKI提到，「很開心接到如此盛大的演出邀請，從來沒想過自己能站上棒球最高殿堂大聯盟球場為來自全美、甚至是全球的球迷帶來表演，非常興奮也很期待，所以一接到消息就立刻跟家人與朋友們分享，謝謝統一獅球團和芝加哥白襪隊給我們這麼一個難得又珍貴的機會，UniGirls美國小隊會好好努力，讓世界看見來自台灣、尚勇的應援熱情！雖然美國很遠，但歡迎所有支持UG的球迷朋友，有機會的話也能到場一睹女孩首場海外演出的風采，更歡迎所有在芝加哥的台灣僑胞踴躍進場，為我們吶喊加油！」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

李灝宇、潘文輝讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

李灝宇、潘文輝讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

熱門新聞

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將教練團異動　一軍投手教練換人

2孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍

3大谷翔平三壘打　連8戰敲安助道奇

4陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls

5大谷跑壘被踩腳　道奇教頭報平安

最新新聞

1協尋MVP！　SGA總冠軍G3決勝期神隱

2道奇臨時推派奇兵先發　僅失1分

3獅下半季主題日！胡金龍引退賽在這天

4教宗戴白襪帽子現身梵蒂岡！

5擺脫0.086低潮　道奇「西語老師」：真爽快

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366