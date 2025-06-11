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不開心的決定！羅伯斯自認調度「不合邏輯」

▲▼道奇薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯坦言今日調度「不合邏輯」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（11）日作客聖地牙哥，最終以1比11遭教士重挫，總教練羅伯斯（Dave Roberts）於第6局便啟用野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）登板救援，成為外界關注焦點，賽後羅伯斯坦承，這樣的調度「不合邏輯」，但也強調這是為了讓球隊在系列賽仍保有勝算的必要選擇。

道奇今日原先預計啟用牛棚車輪，首任投手崔維諾（Lou Trivino）先發投1局無失分後，第2任投手薩爾（Matt Sauer）自第2局登板，投了4又2/3局、卻挨13支安打、失9分，球隊在0比9落後情況下，羅伯斯推派野手K.赫南德茲接手投球，成為罕見的「球賽中段野手登板」。

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▲▼道奇K.赫南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲K.赫南德茲登板救援2.1局。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯對此表示，「當我們早早落後時，我就開始在考慮了（讓薩爾續投+推派K.赫南德茲），我們必須評估牛棚現況與接下來幾場比賽，今天若貿然全力追分、動用主力救援，只會加重投手群負擔，並不明智。」

羅伯斯進一步感謝薩爾為球隊承擔重任，「他是今天最關鍵的人，使用了個人生涯最多的球數，實實在在為球隊付出，他幫助我們保住其他投手，讓我們仍保有在這個系列賽取勝的機會。」

▲▼道奇薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾以111球創下生涯新高單場用球數。（圖／達志影像／美聯社）

他也透露，早在賽前就已告知薩爾，若球隊早早就落後，他會長時間留在場上，至於第6局中段便讓野手登板的決定，羅伯斯坦言，「確實感到不合邏輯，不是令人開心的抉擇，但像寇佩區（Michael Kopech）這樣的投手如果在6、7分落後時登板，明天就無法出賽了，這是一種策略，也是為了讓我們準備好迎接下一場比賽。」

▲▼道奇左投弗羅布萊斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇明日推派左投弗羅布萊斯基先發。（圖／達志影像／美聯社）

明日道奇將由經驗尚淺的弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）擔任先發，羅伯斯亦坦承此事對調度判斷有影響，「沒錯，正因為如此，我們必須精準判斷何時該出手，今天寧可選擇保留實力，明天贏下比賽更為關鍵。」

他最後強調，「我們仍有機會拿下這個系列賽，今天只是依照比賽的走向來做出應對，我們目標依然是贏得系列賽，而這仍舊是可以實現的。」

關鍵字： MLB道奇K.赫南德茲野手羅伯斯薩爾

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