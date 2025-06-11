道奇1:11慘敗教士！連野手都登板　大谷翔平連7戰敲安提前退場





▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天對聖地牙哥教士隊之戰，擔任「第一棒、指定打擊」，雖然敲出安打，達成連續7場比賽敲安，但在球隊大幅落後的情況下於第6局提前退場。教士此戰打線火力全開，道奇為保住牛棚，更派野手上來吃局數。道奇最終1比11遭教士痛擊。

教士隊此戰由去年拿下14勝的右投希斯（Dylan Cease）先發。大谷第一局首打席吞下三振。3局上半一出局一壘有人時，第一球就出棒擊成二壘滾地球，造成跑者出局但自己留在一壘，隨後靠連續四壞球保送推進至三壘，可惜第4棒T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）遭三振，未能將分數送回。

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第5局，道奇仍落後4分，大谷在第3次打席面對低角度的彈指曲球，再度選擇首球出棒，這次擊出右外野方向安打成功上壘。之後靠佛里曼（Freddie Freeman）的安打推進至三壘，形成二出局一、三壘的得分契機，但赫南德茲再度未能敲出關鍵安打。

道奇今天採用牛棚車輪戰，第二局由第二任投手薩爾（Matt Sauer）登板後援，最終是投了4又2/3局，被敲出多達13支安打、失掉9分，徹底崩盤。

為了盡量撐過比賽，薩爾一路投至第6局，總計投出111球，寫本季單場新高。考量到近期牛棚負擔太大，總教練羅伯斯（Dave Roberts）顯然不願再過度動用其他投手，選擇讓薩爾盡可能消化局數。

值得一提的是，這111球追平2023年由林恩（Lance Lynn）創下的球隊單場最多投球數紀錄。薩爾在6局失掉第9分後被換下，羅伯斯隨後更大膽派上野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）作為第3任投手收尾。而大谷則在此時被替換下場。

道奇雖在8局靠康佛托（Michael Conforto）敲出安打追回1分，勉強避免被完封，但最終仍以1比11慘敗。原本領先的國聯西區地位告急，與6連勝中的第2名巨人勝差被縮小至僅0.5場，與第3名教士也只剩1場之差。

此役大谷共3打數1安打、1次三振，打擊率為.292，累積23轟，OPS為1.011。他從6月2日對大都會一戰起，至今已連續8場未開轟，創下本季最長的全壘打空窗期。