道奇1:11慘敗教士！連野手都登板　大谷翔平連7戰敲安提前退場

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天對聖地牙哥教士隊之戰,擔任「第一棒、指定打擊」,雖然敲出安打,達成連續7場比賽敲安,但在球隊大幅落後的情況下於第6局提前退場。教士此戰打線火力全開,道奇為保住牛棚,更派野手上來吃局數。道奇最終1比11遭教士痛擊。

教士隊此戰由去年拿下14勝的右投希斯(Dylan Cease)先發。大谷第一局首打席吞下三振。3局上半一出局一壘有人時,第一球就出棒擊成二壘滾地球,造成跑者出局但自己留在一壘,隨後靠連續四壞球保送推進至三壘,可惜第4棒T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)遭三振,未能將分數送回。

第5局,道奇仍落後4分,大谷在第3次打席面對低角度的彈指曲球,再度選擇首球出棒,這次擊出右外野方向安打成功上壘。之後靠佛里曼(Freddie Freeman)的安打推進至三壘,形成二出局一、三壘的得分契機,但赫南德茲再度未能敲出關鍵安打。

道奇今天採用牛棚車輪戰,第二局由第二任投手薩爾(Matt Sauer)登板後援,最終是投了4又2/3局,被敲出多達13支安打、失掉9分,徹底崩盤。

為了盡量撐過比賽,薩爾一路投至第6局,總計投出111球,寫本季單場新高。考量到近期牛棚負擔太大,總教練羅伯斯(Dave Roberts)顯然不願再過度動用其他投手,選擇讓薩爾盡可能消化局數。

值得一提的是,這111球追平2023年由林恩(Lance Lynn)創下的球隊單場最多投球數紀錄。薩爾在6局失掉第9分後被換下,羅伯斯隨後更大膽派上野手K.赫南德茲(Kiké Hernández)作為第3任投手收尾。而大谷則在此時被替換下場。

道奇雖在8局靠康佛托(Michael Conforto)敲出安打追回1分,勉強避免被完封,但最終仍以1比11慘敗。原本領先的國聯西區地位告急,與6連勝中的第2名巨人勝差被縮小至僅0.5場,與第3名教士也只剩1場之差。

此役大谷共3打數1安打、1次三振,打擊率為.292,累積23轟,OPS為1.011。他從6月2日對大都會一戰起,至今已連續8場未開轟,創下本季最長的全壘打空窗期。

