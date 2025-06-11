李灝宇驚險觸身後平安復出再敲安！鄭宗哲演出雙安1盜助勝

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒老虎隊3A的台灣球員李灝宇日前在比賽中遭到危險球擊中臉部，所幸並無大礙，今日重新回到場上，貢獻一支安打並獲得一次保送；海盜隊3A鄭宗哲則在比賽中繳出雙安表現，並發動一次盜壘成功。

李灝宇在台灣時間5日出戰時，第3局遭到時速89.5英里（約144公里）的觸身球擊中臉部，隨即退場接受處理。事後他透過社群平台向大家報平安：「我沒事，臉比球硬。」並表達對大家關心的感謝之意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過幾天休息，他在今天對上皇家隊3A的賽事中重回先發陣容，擔任第5棒、守備位置為二壘手。比賽2局下，選到四壞球上壘；第7局再擊出一支左外野方向的一壘安打，隨後在隊友開轟後順利回到本壘得分。

李灝宇此戰4次打擊機會中敲出一支安打並選到一次保送；本季至今在3A聯盟已出賽52場，打擊率為2成61。最終老虎隊3A以8比9惜敗給皇家隊3A。

海盜隊3A鄭宗哲同日出賽，擔任第9棒、鎮守游擊防區。第3局下擊出左邊方向一壘安打後，成功盜上二壘；第8局再敲出一支安打，不過在試圖再度盜壘時遭到阻殺出局。延長賽第10局下，他選到保送上壘，隨後藉由對手牽制失誤及野手選擇順利跑回再見分。

海盜隊3A最終以3比2擊敗雙城隊3A。鄭宗哲本3打數2安打，並獲得一次保送，目前在3A出賽47場，打擊率為2成20，此役也完成本季第9盜。