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林昀儒「超車」法國眼鏡哥！　睽違8個月重返世界前10

▲▼林昀儒無緣4強。（圖／ITTF國際乒聯）

▲台灣一哥林昀儒本周世界排名回到前10。（圖／翻攝自微博，下同）

記者游郁香／綜合報導

國際桌總（ITTF）今（10）日公布第24周世界排名，台灣一哥林昀儒積分不變，依舊是2135，不過法國「眼鏡哥」A.勒布朗有420分的積分到期扣除，小林因此上升1個名次，睽違8個月後，首度重返世界前10。

本周失效的積分包括2024年重慶冠軍賽、2024年薩格勒布挑戰賽，法國「眼鏡哥」A.勒布朗去年薩格勒布挑戰賽的冠軍積分到期，本周積分被扣了420分，總積分降至1810分，從世界第9滑落至第11，遭到斯洛維尼亞一哥約基奇和台灣一哥林昀儒「超車」。

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林昀儒本周積分不變，依舊是2135，上升了1個名次，回到世界第10，這是他自去年10月底以來，首度重返世界前10。

▲▼王楚欽將與林昀儒爭奪4強門票。（圖／翻攝自微博）

台灣二哥高承睿本周排名則下降1名至第25；馮翊新保持在第52名；黃彥誠與廖振珽分別位居第62名與第66名。張佑安因上周在普里斯提納支線賽闖進4強，排名從第74回升至第69；郭冠宏則維持在第75。

女子組排名部分，台灣一姐鄭怡靜連13周穩居世界第11；黃怡樺排名第43；簡彤娟小幅上升2名至第69，李昱諄則位居第87。17歲新星葉伊恬因在普里斯提納支線賽打入8強，從第91升至第89名。

關鍵字： 桌球林昀儒

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