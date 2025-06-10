罕見！小熊教頭連兩場遭驅逐出場　費城人球迷沿路說掰掰

▲小熊隊總教練康索爾（Craig Counsell）與主審爭論被趕出場。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊總教練康索爾（Craig Counsell）在10日（台灣時間）對費城人之戰中又被趕出場，連續兩場比賽遭到驅逐出場，成為場邊焦點話題。

小熊作客費城的比賽，雙方在正規9局打完2比2平手。第9局下，費城人首名打者肯普（Tony Kemp）擊出一支內野滾地球，小熊捕手凱利（Tomás Nido）撿球後迅速傳往一壘，裁判判定「安全上壘」。

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康索總教練立即衝出休息區，對裁判猛烈抗議，手勢激動，與裁判展開激辯，但最終判決未改，康索也因此遭到驅逐。儘管總教練遭驅逐，小熊隊仍在該局成功守成，將比賽帶入延長賽。

然而，小熊隊在延長11局上半靠著克羅–阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的一支帶有打點的二壘安打，取得3比2領先。

不過，11局下半登板的第五任投手帕倫西亞（Daniel Palencia）未能守住，先是遭到瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出追平安打，隨後又被連續安打打成滿壘，最終遭到馬許（Brandon Marsh）擊出中外野方向再見安打，讓小熊以3比4落敗，苦吞連敗。

值得一提的是，康索在前一日（9日）對老虎隊之戰中也因抗議主審的好壞球判決遭驅逐，連續兩場遭到處分相當罕見。當時霍納爾（Nico Hoerner）因一次明顯偏低且內角的好球判決遭三振，走回休息區時對主審湯瑪斯（Derek Thomas）說：「你今天真的判得很糟糕。」雖未有激烈動作或不雅言語，卻仍被主審驅逐出場。康索爾立即上前為愛將辯護，卻也連帶被驅逐。