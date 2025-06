罕見！小熊教頭連兩場遭驅逐出場　費城人球迷沿路說掰掰

▲小熊隊總教練康索爾(Craig Counsell)與主審爭論被趕出場。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

芝加哥小熊隊總教練康索爾(Craig Counsell)在10日(台灣時間)對費城人之戰中又被趕出場,連續兩場比賽遭到驅逐出場,成為場邊焦點話題。

小熊作客費城的比賽,雙方在正規9局打完2比2平手。第9局下,費城人首名打者肯普(Tony Kemp)擊出一支內野滾地球,小熊捕手凱利(Tomás Nido)撿球後迅速傳往一壘,裁判判定「安全上壘」。

康索總教練立即衝出休息區,對裁判猛烈抗議,手勢激動,與裁判展開激辯,但最終判決未改,康索也因此遭到驅逐。儘管總教練遭驅逐,小熊隊仍在該局成功守成,將比賽帶入延長賽。

然而,小熊隊在延長11局上半靠著克羅–阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)的一支帶有打點的二壘安打,取得3比2領先。

不過,11局下半登板的第五任投手帕倫西亞(Daniel Palencia)未能守住,先是遭到瑞爾穆托(J.T. Realmuto)敲出追平安打,隨後又被連續安打打成滿壘,最終遭到馬許(Brandon Marsh)擊出中外野方向再見安打,讓小熊以3比4落敗,苦吞連敗。

值得一提的是,康索在前一日(9日)對老虎隊之戰中也因抗議主審的好壞球判決遭驅逐,連續兩場遭到處分相當罕見。當時霍納爾(Nico Hoerner)因一次明顯偏低且內角的好球判決遭三振,走回休息區時對主審湯瑪斯(Derek Thomas)說:「你今天真的判得很糟糕。」雖未有激烈動作或不雅言語,卻仍被主審驅逐出場。康索爾立即上前為愛將辯護,卻也連帶被驅逐。

