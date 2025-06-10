與教士再碰頭！羅伯斯點出山本由伸最大課題：找回速球控球力

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍投手山本由伸本季表現不俗，不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時仍提醒，山本若要面對同區強敵教士隊，最重要的課題是「找回速球控球能力」。

道奇將於10日（台灣時間）起在客場與教士展開三連戰，之後17日起再於主場進行四連戰。本系列賽山本由伸不會登板，依照輪值，下周主場會對上教士先發。羅伯斯透過日本節目接受《ABEMA》的專訪企劃時表示：「山本必須找回速球的控球力。如果速球能掌控好，就能在球數上占優勢，整體投球會更具侵略性。」

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山本去年在韓國舉辦的大聯盟開幕戰中登板對上教士，但僅投1局就失5分遭提前換下；在季後賽國聯分區系列賽首戰再次先發，同樣3局失5分被打退場。不過他在系列賽第5戰回穩，主投5局無失分完成復仇。截至目前，山本本季為道奇先發13場，戰績6勝4敗，防禦率2.20在國聯排名第3。

面對教士火力強大的打線，包括馬查多（Manny Machado）、塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）與新秀梅里爾（Jackson Merrill）等人，羅伯斯指出：「與同區對手交手，每場比賽的勝負都更關鍵。」

談到如何應對這些強打者，羅伯斯強調：「必須想出辦法避免他們上壘。對於馬查多與塔提斯這類打者，投球的路線與球種必須不斷變化。如果老是投同樣的球，很容易被他們轟出全壘打，投手不能讓他們猜到下一球是什麼。」羅伯斯補充說：「和教士的系列戰，每一場都像是季後賽。」