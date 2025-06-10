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前美網冠軍爆遭人跟蹤騷擾！　拉杜卡努談杜拜驚魂後遺症

▲英國網球新星拉杜卡努（Emma Raducanu）自爆杜拜遭跟蹤經歷。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國網球新星拉杜卡努（Emma Raducanu）自爆杜拜遭跟蹤經歷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英國網球新星、2021美網冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）近日接受英國廣播公司（BBC）專訪，坦承自今年稍早在杜拜遭遇跟蹤事件後，她在生活中變得更加警覺，情緒上也受到不小衝擊。

今年22歲的拉杜卡努，曾在2月的杜拜女網賽中對戰穆霍娃（Karolina Muchova）時，因發現場邊出現一名「對她著迷」的男子而情緒崩潰，拉杜卡努躲到裁判椅後哭泣，事後她表示「我因為淚水根本看不清球。」

在此次專訪中，拉杜卡努進一步透露，事件發生時正值她處於無全職教練指導的過渡期，這讓整體情況更顯艱難。雖然目前拉杜卡努與新教練佩奇（Mark Petchey）及卡瓦戴（Nick Cavaday）合作順利，但她坦言不安感依舊存在。

「我明顯感受到，現在在比賽現場時，人們更會注意我的安全，」拉杜卡努表示，「我現在外出時顯然會更警惕，我試著不要粗心大意，因為你只有親身經歷那種情況，才會知道事情的嚴重性，而我並不希望再次經歷那樣的狀況。」

不過，拉杜卡努也補充，目前場外生活已逐漸穩定，「但在場外的生活方面，我目前感覺還不錯，我覺得很安定，身邊也有一些好人陪伴，對於那些負面的東西，我只想盡可能地拋諸腦後。」

除了場外安全問題，拉杜卡努也談及自2021年美網驚天奪冠後，成績起伏與頻繁傷病帶來的心理挑戰，她直言網路上的負面評論與媒體標題讓她深受困擾。

「看到那些負面標題，真的很難受，」拉杜卡努說，「我是那種在意他人想法與言論的人，所以這對我來說並不容易處理。」

關鍵字： WTA拉杜卡努

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