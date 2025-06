前美網冠軍爆遭人跟蹤騷擾！　拉杜卡努談杜拜驚魂後遺症

▲英國網球新星拉杜卡努(Emma Raducanu)自爆杜拜遭跟蹤經歷。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英國網球新星、2021美網冠軍拉杜卡努(Emma Raducanu)近日接受英國廣播公司(BBC)專訪,坦承自今年稍早在杜拜遭遇跟蹤事件後,她在生活中變得更加警覺,情緒上也受到不小衝擊。

