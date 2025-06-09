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斯金斯再繳王牌身手！無緣勝投但海盜3連戰橫掃費城人

▲海盜火球王牌斯金斯（Paul Skenes）領軍球隊橫掃費城人。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜火球王牌斯金斯（Paul Skenes）領軍球隊橫掃費城人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

即便還是沒能拿下勝投，但斯金斯（Paul Skenes）再次以壓制性的表現證明自己是海盜投手陣中的頂樑柱。台灣時間9日交手費城人的比賽中，斯金斯主投7.2局僅被擊出2支安打、送出7次三振僅失1分（非自責），無奈打線直至他下場後才有建樹，麥卡臣（Andrew McCutchen）的超前安打幫助海盜最終以2比1贏球，完成系列賽橫掃。

「我覺得我們最近的表現其實都不錯，但不是沒贏球，就是輸個1分這樣。我對我們打出來的內容很滿意，現在終於也能拿到一些勝利了，這感覺很好，我們也很容易就會陷入連敗，所以就是要持續下去。」斯金斯賽後坦然表示。

這場比賽過後，斯金斯本季戰績為4勝6敗，自責分率則降至1.88，為國聯第二低，僅次於大都會右投千賀滉大（1.59）；斯金斯本季雖多次繳出高品質先發，無奈球隊火力支援有限，只有4場勝投。

本場比賽8局上半，斯金斯投出97球（62好球）後被總教練凱利（Don Kelly）換下，引發場邊觀眾一陣噓聲，對此凱利賽後解釋，「我們覺得他已經到極限了，他那個半局已經全力以赴，當時我們認為該讓後援投手接手。」

接著凱利也給予斯金斯高度評價，「他真的太不可思議了，你還能怎麼說呢？他不斷填滿好球帶，投出頂級的內容，比賽一開始非常銳利，中段有點小狀況，但他總是能再度回穩並掌控比賽，他今天再次展現主宰力。」

儘管海盜近況火燙，但斯金斯近8場先發僅收下1勝，過去6場比賽，他總共投了42.1局僅失5分，球隊場均得分則為偏低的3.35。特別的是，3場投滿8局的比賽中，斯金斯僅失3分（其中2分自責），卻無任何勝場進帳。

關鍵字： MLB匹茲堡海盜斯金斯

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