點出溜馬潰敗主因　東冠MVP西亞卡姆：雷霆很會擾亂

▲溜馬在總冠軍賽G2以16分之差敗給雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

總冠軍賽G2以大比分不敵雷霆後，溜馬東冠MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）坦言，對手的高強度防守與積極搶攻正是導致球隊潰敗的主因，「雷霆做得很好，很會擾亂我們的節奏，他們能命中關鍵球，也搶下很多籃板。」整場比賽，溜馬自首節初段落後，始終無法反超，終場107比123落敗，系列賽戰成1比1。

西亞卡姆本場攻下15分，是隊上7名得分上雙球員之一，他在首節率先在三分外線開火，替球隊命中首顆進球，儘管他在比賽中持續發揮，但雷霆的防守與轉換進攻效率顯著優於溜馬，導致西亞卡姆與隊友難以形成有效反擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此役吞敗，他點出關鍵因素，「雷霆是一支擾亂性很高、極具侵略性的球隊，這就是他們的風格，而且他們比我們多做了很多小細節，這些都累積成最後的差距。」

▲西亞卡姆認為雷霆球員很會擾亂對手，侵略性也極強。（圖／達志影像／美聯社）

西亞卡姆強調，比賽初期雙方仍處於拉鋸狀態，但數次精神鬆懈與關鍵失誤，使球隊逐漸失去主控權，「這是心理層面的問題，我們要從中吸取經驗。」

對於接下來的G3，西亞卡姆表示，「這是我們本季最重要的一戰，我們非常興奮能回到主場，球迷們早就期待這一刻，我們也準備好了，要全力以赴。」