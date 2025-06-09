溜馬一哥哈利伯頓疑似受傷！　G2賽後「跛腳」離場

Tyrese Haliburton with a noticeable, slight limp arriving and leaving his press conference. pic.twitter.com/nJkqxwPBoj — Scott Agness (@ScottAgness) June 9, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

總冠軍賽G2吞下16分敗仗後，溜馬除戰術層面需調整外，一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的身體狀況也引發關注。根據《Fieldhouse Files》記者艾格尼絲（Scott Agness）拍攝的現場畫面，哈利伯頓賽後現身記者會時明顯一瘸一拐，走路跛腳，恐對系列戰後續發揮構成影響。

哈利伯頓本場比賽整體表現明顯不如G1搶眼，上半場5投僅1中，拿下3分，雷霆強硬的防守節奏讓他難以發揮組織與外圍火力，雖然下半場狀態逐漸回溫，終場攻下17分，但此時溜馬已陷入大幅落後，難以改變戰局。

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▲哈利伯頓上半場發揮受限，僅得3分。（圖／達志影像／美聯社）

本季季後賽以快節奏與多點開火著稱的溜馬，此戰遭遇雷霆壓迫式盯防，進攻極度吃力，雷霆防守悍將多特（Lu Dort）全場緊黏哈利伯頓，導致溜馬團隊串聯不順，始終無法建立有效攻勢。

溜馬球團目前尚未證實哈利伯頓是否有實質傷勢，亦可能為比賽過程過度疲勞導致臨時性不適，不過以系列戰關鍵性來看，其健康狀況將是影響G3走勢的重要變數。

▲哈利伯頓疑似出現腳傷。（圖／達志影像／美聯社）