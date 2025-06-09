運動雲

>

溜馬一哥哈利伯頓疑似受傷！　G2賽後「跛腳」離場

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

總冠軍賽G2吞下16分敗仗後，溜馬除戰術層面需調整外，一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的身體狀況也引發關注。根據《Fieldhouse Files》記者艾格尼絲（Scott Agness）拍攝的現場畫面，哈利伯頓賽後現身記者會時明顯一瘸一拐，走路跛腳，恐對系列戰後續發揮構成影響。

哈利伯頓本場比賽整體表現明顯不如G1搶眼，上半場5投僅1中，拿下3分，雷霆強硬的防守節奏讓他難以發揮組織與外圍火力，雖然下半場狀態逐漸回溫，終場攻下17分，但此時溜馬已陷入大幅落後，難以改變戰局。

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈利伯頓上半場發揮受限，僅得3分。（圖／達志影像／美聯社）

本季季後賽以快節奏與多點開火著稱的溜馬，此戰遭遇雷霆壓迫式盯防，進攻極度吃力，雷霆防守悍將多特（Lu Dort）全場緊黏哈利伯頓，導致溜馬團隊串聯不順，始終無法建立有效攻勢。

溜馬球團目前尚未證實哈利伯頓是否有實質傷勢，亦可能為比賽過程過度疲勞導致臨時性不適，不過以系列戰關鍵性來看，其健康狀況將是影響G3走勢的重要變數。

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓疑似出現腳傷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

快訊／小蠻牛衛冕法網冠軍　與球王辛納激戰5小時29分鐘史上最長

快訊／小蠻牛衛冕法網冠軍　與球王辛納激戰5小時29分鐘史上最長

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

大谷翔平左腳挨球吻表情痛苦　賽後羅伯斯曝情況

大谷翔平左腳挨球吻表情痛苦　賽後羅伯斯曝情況

勇士本季洋將陣容全走人　金恩、沃特斯、柏德宣布離隊

勇士本季洋將陣容全走人　金恩、沃特斯、柏德宣布離隊

快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

快訊／SGA狂轟34分8助攻　雷霆總冠軍第2戰16分打爆溜馬

在紅襪沒有出賽機會　MLB官網點名吉田正尚有望「換隊重生」

在紅襪沒有出賽機會　MLB官網點名吉田正尚有望「換隊重生」

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

熱門新聞

大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

快訊／小蠻牛衛冕法網冠軍　與球王辛納激戰5小時29分鐘史上最長

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

葡萄牙PK戰退西班牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑封王夜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平紅到太誇張！　道奇隊友曝：光連想做1件事都難

2史上最漫長法網決賽　小蠻牛驚險衛冕

3統一獅清盤味全　餅總：沒想到

4投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

5悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球

最新新聞

1紅襪菜鳥遭洋基法官「震撼教育」

2哈利伯頓遭雷霆替補晃倒引嘲諷

3楊益代打立大功：早就準備好了　

4哈利伯頓疑似受傷！賽後跛腳離場

5首輪熱門減一！蘇嵐鴻傾向不選秀　高雄市淘汰遺憾落淚

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366