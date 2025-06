連續解決大谷跟貝茲　紅雀臨時先發右投獲主帥讚賞

▲麥格瑞比連續解決大谷翔平、貝茲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國聯中區的紅雀今(9)日在主場迎戰道奇,儘管最終以3比7落敗,中止近期對戰3連勝,但臨時先發的年輕右投麥格瑞比(Michael McGreevy)仍獲得總教練馬莫(Oliver Marmol)高度肯定。

麥格瑞比此役以「輪值空檔」之姿自小聯盟升上大聯盟,完成本季初登板,主投6局被敲8安、失4分,教頭對他今日表現感到滿意,「他能用高角度速球抓到三振,也可以靠滑球三振掉弗里曼(Freddie Freeman),面對道奇打線表現還算不錯。」

#STLCards rookie RHP Michael McGreevy gave up three runs over the first two innings, but he opened the third inning with about as good of a slider as anyone can throw to NL batting leader Freddie Freeman. This slider had great bite and it got in on Freeman for a strikeout. pic.twitter.com/xGsOx51cKn