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連續解決大谷跟貝茲　紅雀臨時先發右投獲主帥讚賞

▲▼紅雀麥格瑞比。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥格瑞比連續解決大谷翔平、貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國聯中區的紅雀今（9）日在主場迎戰道奇，儘管最終以3比7落敗，中止近期對戰3連勝，但臨時先發的年輕右投麥格瑞比（Michael McGreevy）仍獲得總教練馬莫（Oliver Marmol）高度肯定。

麥格瑞比此役以「輪值空檔」之姿自小聯盟升上大聯盟，完成本季初登板，主投6局被敲8安、失4分，教頭對他今日表現感到滿意，「他能用高角度速球抓到三振，也可以靠滑球三振掉弗里曼（Freddie Freeman），面對道奇打線表現還算不錯。」

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馬莫特別肯定麥格瑞比關鍵時刻的發揮，「尤其是第2局掉3分後，能連續解決大谷翔平與貝茲（Mookie Betts），避免失血擴大，這是我最欣賞的地方。」

現年24歲的麥格瑞比是2021年選秀紅雀首輪第18順位選中的球員，上季僅短暫出賽4場，今年首次登板即對上衛冕軍道奇，成功壓制前段棒次（第1到第5棒僅2安），但被後段的打者敲出6安，成為失分主因，略為可惜。

儘管吞下敗投，麥格瑞比仍帶著笑容受訪，並表示能與名將對決是一大榮耀，「能對地球上最強的球員大谷翔平投出本季第1球，真的很棒，我從小是教士迷，但爸爸是克蕭（Clayton Kershaw）的超級粉絲，今天的對決，爸爸比我還激動，對我來說，能與克蕭同場投球，是一件超酷的事。」

關鍵字： MLB紅雀道奇麥格瑞比馬莫

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