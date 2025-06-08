羅戈12K登三振王！悍將遭兄弟橫掃締首見紀錄　3戰失31分近5年最慘

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟8日在新莊球場對戰富邦悍將，羅戈單場狂飆12K、躍居三振王，領軍以8比3大勝。悍將本季上半季第2次遭對手三連勝橫掃，寫球團史首見紀錄。

羅戈本季第2次對戰前東家悍將，主投6局，用97球（其中64顆好球），被敲5支安打、投出2次保送，失2分（1分責失），防禦率降至1.45，排名聯盟第2，收下4連勝。單場12次三振刷新生涯紀錄，全季累計58K，超越艾速特（57K）登上聯盟第一。

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富邦先發洋投魔力藍同樣面對老東家，僅投4.2局，被敲9安、失7分（6分責失），寫下本季單場最多失分紀錄，並追平2021年11月18日效力兄弟時對味全龍的生涯最多失分紀錄。他退場時也被捕捉到怒摔手套的畫面。

本戰悍將主場湧入10,360人，三戰累計30,911人，超越5月2日至4日對統一獅的29,243人，刷新本季系列賽最多進場紀錄。

兄弟在2局上發動攻勢，詹子賢、王威晨、岳東華連續安打，張仁瑋選到保送攻下1分，林吳晉瑋擊出滾地球，趁傳再添1分。

悍將2局下一度攻佔滿壘，卻未能得分。3局下，林澤彬率先安打並推進上得點圈，兩出局後范國宸擊出游擊滾地球，靠守備失誤追回1分。

5局上兄弟打線大爆發。林吳晉瑋敲安打揭開攻勢，魔力藍接連保送張志豪與曾頌恩，岳政華也觸擊上壘形成滿壘。曾頌恩保送擠回1分，許基宏高飛犧牲打與詹子賢、岳東華的安打再添分數。悍將換投岳少華後，張仁瑋擊出三壘滾地球，靠董子恩守備失誤再下1分，兄弟單局灌進5分，將比數擴大至7比1。

悍將5局下追回1分，9局上，兄弟再靠詹子賢、岳東華、張仁瑋安打串聯添得1分。9局下悍將發揮韌性，高捷建功敲安，添加1分。

本系列賽悍將三戰合計失31分，寫下本季最慘紀錄，超越上週對台鋼雄鷹失24分紀錄；更創下球團史上首次上半季兩度三連戰遭橫掃的紀錄（前次為5月2日至4日對統一獅）。此外，此次3戰失31分也追平2020年6月19日至21日對統一獅的單系列賽最多失分紀錄，是近5年最慘紀錄。