「不是她打得多驚人」球后法網失利發言惹議　還說換Iga打能奪冠

Aryna Sabalenka was obviously disappointed after her final today, but no doubt she will come back stronger from this ????️#RolandGarros pic.twitter.com/T2tCtCqx2n — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）在2025法網女單決賽交手美國21歲新星高芙（Coco Gauff），搶下首盤後遭逆轉吞敗，賽後她情緒崩潰落淚，坦言是自己「搞砸了」，更語出驚人表示，「如果決賽是斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰，應該會贏。」

莎巴蓮卡在頒獎台上展現風度，祝賀高芙「實至名歸」，但在記者會中語氣轉為懊悔與不滿，「今天我在心理層面完全沒處理好，不斷出現非受迫性失誤。」她更直言，高芙並沒有打出不可思議的表現，「而是我一直在失誤，輸球是因為自己犯的錯。」

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▲莎巴蓮卡賽後哽咽表示自己「搞砸了」，坦言心理狀況沒處理好。（圖／達志影像／美聯社）

這場決賽，近況極佳的莎巴蓮卡竟出現高達70次非受迫性失誤，是高芙的兩倍多（高芙僅30次）。被問到是高芙打得更好？還是風勢影響了自己？她回應，「我覺得是風變大了，再加上我太激動了。要回頭看數據，我想她不是靠驚人的表現贏球，而是我把機會全部送出去，那些球應該是很簡單的球。」

▲高芙收下第2座大滿貫金盃，都是逆轉戰勝莎芭蓮卡。（圖／達志影像／美聯社）

莎巴蓮卡還說，「如果那天準決賽是斯威雅蒂贏我，那今天她（斯威雅蒂）應該會拿下冠軍。」此番發言立刻引來爭議，被認為不尊重對手。但現實是，高芙就在1個月前的馬德里公開賽中，以兩個6比1擊敗了「紅土女王」斯威雅蒂，莎巴蓮卡遭質疑是在為敗戰找藉口。

這是莎巴蓮卡繼2023美網後，再度在大滿貫決賽中搶下首盤卻敗給高芙。這兩次與大滿貫金盃擦身而過，她明顯難以接受，在記者會上真情流露，對自己近幾個月最佳狀態的滑落感到失望至極。

▲莎巴蓮卡賽後語出驚人，稱「如果斯威雅蒂打決賽應該會贏」。（圖／達志影像／美聯社）