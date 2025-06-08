運動雲

>

道奇新人柯敬賢中斷連9場安打　洋基台加混血4安猛打秀

▲▼2024U18亞青柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手於台灣時間8日出賽，道奇新人柯敬賢中斷連續9場安打紀錄，台加混血林台加則演出單場4安打的猛打秀。

海盜3A鄭宗哲以先發二壘手、打第9棒出賽，首打席遭三振，4局上選到保送但遭留下殘壘，直到9局上才敲出安打，可惜隊友無法串聯火力，最終海盜3A以2比10不敵紅雀3A。鄭宗哲本場3打數1安打、1保送，打擊率.215。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海盜2A陳柏毓作客藍鳥2A擔任先發投手，首局因隊友守備失誤一度面對得點圈危機，但成功以三振化解。2局下面臨亂流，遭連續安打攻擊，雖靠滾地球與飛球抓下兩出局，但隨後被Alex Stone轟出3分砲。3局下一度連被3安再失1分，好在及時回穩止血。

陳柏毓主投5局，被敲8支安打，失4分、送出3次三振，本季苦吞5連敗，至今仍未開胡，防禦率為4.66。

運動家2A林家正擔任先發捕手、打第9棒，3打數皆無安打，有1三振與1次保送，打擊率降至.145。

洋基1A林台加展現火燙手感，單場連4打席敲出安打，助球隊以7比3擊敗馬林魚1A，打擊率升至.281。

道奇新人聯盟的柯敬賢本場3打數無安打、吞1K，連9場安打紀錄自5月28日以來首度中斷，但仍靠保送上壘，打擊率為.420。紅人林盛恩則手感低迷，5打數未敲安、吞下3K，打擊率為.162。

關鍵字： 棒球台灣海盜柯敬賢打擊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

熱門新聞

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球變彈？平野惠一不回應「6隊都一樣」

2即／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽

3新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將立即安排送醫

4怪物左投出沒！古久保嚇喊：太恐怖！

5感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

最新新聞

1界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀

2「不是她打得多驚人」球后發言惹議

3詹皇祝賀奧運掌旗搭檔法網奪冠

4道奇新人柯敬賢中斷連9場安打

5迪格隆7局好投領軍遊騎兵完封國民

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

飛力獅「指甲光療」超有效　餅總：請總經理發獎金給吳國豪

隊友都知道、龍貓教練「白目」倒數　陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366