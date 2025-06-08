道奇新人柯敬賢中斷連9場安打　洋基台加混血4安猛打秀

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手於台灣時間8日出賽，道奇新人柯敬賢中斷連續9場安打紀錄，台加混血林台加則演出單場4安打的猛打秀。

海盜3A鄭宗哲以先發二壘手、打第9棒出賽，首打席遭三振，4局上選到保送但遭留下殘壘，直到9局上才敲出安打，可惜隊友無法串聯火力，最終海盜3A以2比10不敵紅雀3A。鄭宗哲本場3打數1安打、1保送，打擊率.215。

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海盜2A陳柏毓作客藍鳥2A擔任先發投手，首局因隊友守備失誤一度面對得點圈危機，但成功以三振化解。2局下面臨亂流，遭連續安打攻擊，雖靠滾地球與飛球抓下兩出局，但隨後被Alex Stone轟出3分砲。3局下一度連被3安再失1分，好在及時回穩止血。

陳柏毓主投5局，被敲8支安打，失4分、送出3次三振，本季苦吞5連敗，至今仍未開胡，防禦率為4.66。

運動家2A林家正擔任先發捕手、打第9棒，3打數皆無安打，有1三振與1次保送，打擊率降至.145。

洋基1A林台加展現火燙手感，單場連4打席敲出安打，助球隊以7比3擊敗馬林魚1A，打擊率升至.281。

道奇新人聯盟的柯敬賢本場3打數無安打、吞1K，連9場安打紀錄自5月28日以來首度中斷，但仍靠保送上壘，打擊率為.420。紅人林盛恩則手感低迷，5打數未敲安、吞下3K，打擊率為.162。