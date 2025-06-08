席波杜遭尼克開除內幕！老闆主導決策　某球員：無法再為他打球

▲席波杜5季4度帶隊打進季後賽，仍難逃被開除的命運。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

尼克在結束本季東區決賽之旅後，震撼開除執掌兵符5年的資深名帥席波杜（Tom Thibodeau）。美國《雅虎體育》披露，這項決策的主導者正是球隊老闆多蘭（James Dolan） ，部分球員對席波杜過度使用主力，缺乏臨場應變能力感到不滿，更有人直言，「我無法再為他打球。」

消息人士指出，多蘭與球團總裁羅斯（Leon Rose）在季末分別與核心球員進行面談，由多蘭主導問話，羅斯則退居輔助角色。會中有球員直言，無法接受席波杜下賽季繼續執教，另有多人批評他「過度使用」主力，臨場缺乏調整能力。

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雖然席波杜5季帶領尼克打出4個勝率5成以上的賽季，連兩年拿下50勝，並連3季挺進季後賽次輪，但連兩年都倒在溜馬腳下，尤其今年東區冠軍賽潰敗，讓外界質疑這支球隊是否「天花板到頂」。

▲美國媒體披露席波杜被尼克開除的內幕。（圖／達志影像／美聯社）

內部聲音認為，席波杜未能建立可信任的板凳輪替，造成季後賽疲態盡顯。本季新加入的「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）就曾公開抱怨出賽時間過長，讓球員教練之間的嫌隙浮上檯面。

「你不會只因為輸掉東區決賽就開除席波杜，畢竟他的延長合約還沒開始，總值達3000萬美元、為期3年，」報導指出，「你會開除他，是因為你想這麼做。」

▲尼克老闆多蘭主導開除主帥席波杜的決策。（圖／達志影像／美聯社）

至於接下來的接任人選仍撲朔迷離。有傳聞指出尼克有意從達拉斯網羅奇德（Jason Kidd），也可能提拔團隊內部的年輕助教布萊恩（Johnnie Bryant），但後者若上任，將面臨高度期望與巨大壓力。

據悉，球團可能會把教練遴選拖到7月夏季聯賽後再做出決定，目前並無明確方向。