岡索林右肘不適！道奇投手拉警報　羅伯斯曝未來輪值

▲岡索林進入傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（8）日宣布，先發右投岡索林（Tony Gonsolin）因右肘不適被放入傷兵名單，這是球隊本季第14位進入傷兵的投手，投手戰力持續拉警報。

現年31歲的岡索林本周四（5日）對戰大都會時先發登板，主投5局被敲3安打、失3分吞敗，目前賽季戰績3勝，是道奇先發輪值的勝場第2多者，僅次於山本由伸的6勝，這次的傷退對輪值戰力無疑是一大重擊。

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總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「昨天下午才知道他手肘不適，評估後我們認為他無法如期進行下一次先發，對投手來說，手肘不適絕不能忽視，要讓他完全休息，包括停止傳接球，才是妥當的做法。」

岡索林預計接受進一步檢查，球團計畫近期先觀察其恢復狀況，待疼痛緩解後再恢復投球，目前具體時間仍未確定。

▲史奈爾、葛拉斯諾……等道奇投手本季都有傷勢困擾。（圖／達志影像／美聯社）

道奇本季投手傷兵問題嚴重，除岡索林外，先發投手史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希皆在傷兵名單，牛棚方面則有崔南（Blake Treinen）、寇佩區（Michael Kopech）等人相繼倒下，5月中旬，累積96次救援成功的資深右投葉茲（Kirby Yates）也因右腿筋拉傷進入傷兵名單。

雪上加霜的是，羅伯斯日前才親口證實，後援主力菲利普斯（Evan Phillips）將接受右肘韌帶修復重建手術（Tommy John手術），本季報銷。

▲菲利普斯本季已報銷。（圖／達志影像／美聯社）

雖然傷兵不斷，道奇今日也迎來好消息，寇佩區與葉茲雙雙從傷兵名單歸隊，球團同時將後援投手斯特拉登（Chris Stratton）移出40人名單，以調整戰力結構。

至於投手輪值規劃，羅伯斯指出，除了已安排好的克蕭（Clayton Kershaw）和梅伊（Dustin May），「下周三可能會採用牛棚車輪戰，周四則預計由弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）先發登板。」