查普曼再見轟！巨人逆轉勇士奪4連勝　「一分差專家」經得起考驗

▲巨人查普曼（Matt Chapman）今天轟出一發再見2分全壘打，率隊3比2逆轉奪勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人再度展現他們驚人的逆轉能力，在台灣時間8日上午對陣亞特蘭大勇士的比賽中，巨人靠著明星三壘手查普曼（Matt Chapman）於9局下半轟出一支再見2分砲，以3比2逆轉奪下4連勝；本場比賽不僅延續巨人的連勝場數，也鞏固了他們成為聯盟「一分差專家」的領先地位。

截至目前為止，巨人與勇士並列本季最多一分差比賽，皆為27場；在這組3連戰的前2戰中，巨人都以一分差驚險取勝，展現強大的抗壓性與終局作戰戰力。

本場比賽巨人在進入9局下半時還以1比2落後勇士，只剩最後一個出局數時，拉莫斯（Heliot Ramos）率先敲出安打點燃反攻氣勢，隨後儘管弗洛雷斯（Wilmer Flores）遭解決，但查普曼在面對勇士後援強森（Pierce Johnson）時，鎖定一記88英哩曲球將球掃出左外野，擊出他生涯第3支、同時也是加盟巨人以來的第1支再見全壘打。

「感覺太棒了，」查普曼賽後高興說道，「我當下還不確定會不會出牆，在這裡你永遠無法肯定，但當它飛出去的時候，我超興奮，希望這是更多好事的開始。」

投手方面巨人右投韋伯（Logan Webb）本場先發6局被敲出6支安打，送出10次三振僅失2分，展現穩定的王牌實力；今年韋伯在14場先發中已投出大聯盟最多的87.1局，自責分率為2.58，以101次三振名列國聯第2。

「我總說自己不是三振型投手，但今年我嘗試了更多不同的東西，」韋伯賽後表示，「良好的比賽計畫真的幫了很大的忙，還有很多比賽要打，我總覺得自己遲早會來一場只拿下一兩次三振的比賽，但希望我能維持現在的趨勢，我覺得這樣讓投球變得容易一些。」

包括本場比賽，巨人本季已有8場再見勝利與15場一分差勝利，兩項數據皆為大聯盟第一，其中12場是在主場奪勝；連續打出近3週的一分差戰役，也讓總教練梅爾文（Bob Melvin）對球隊抗壓表現相當肯定。

「每場比賽都打到最後一球，」梅爾文說，「好像每一場都是這樣，這就是為什麼你要繼續打、繼續拼命，一旦上壘，就有機會，一支全壘打就能改變一切，所以你要拼到最後。」

「我們已經見過很多次，我們已經習慣這種比賽節奏，像我們打過這麼多場這類比賽，可以說我們完全經得起考驗，只要比賽還沒結束，我們就有機會。我認為這場比賽就是很明顯的證明，」梅爾文補充提及。