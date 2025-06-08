高芙法網封后！小威後美國女單首人　球后莎巴蓮卡失利落淚道歉

記者游郁香／綜合報導

年僅21歲的美國新星高芙（Coco Gauff）在法網女單決賽鏖戰2小時38分鐘後，3盤力退世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），成為2015年的女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）後，首位在法網封后的美國選手；值得一提的是，她生涯兩座大滿貫冠軍都是逆轉擊敗莎芭蓮卡而來。

世界排名第2的高芙曾在2023年美網登頂，當時她先丟一盤後，逆轉擊敗莎巴蓮卡，收下生涯首座大滿貫冠軍。沒想到同樣劇碼2年後又上演，只是這次換在紅土賽場，她以6比7（5）、6比2、6比4扳倒現任球后莎巴蓮卡，成為繼2015年的小威後，近10年首位贏得法網女單冠軍的美國球員。

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▲美國21歲新星高芙法網封后，比賽時嚴肅的她，賽後總算展現笑顏。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》的統計，高芙也是公開賽年代第5位在21歲或更年輕時贏得多座大滿貫冠軍的美國女將，與她並列的有小威廉絲（6座）、艾芙特（Chris Evert，6座）、大威廉絲（Venus Williams，4座）以及奧斯汀（Tracy Austin，2座）。

在場上鮮少顯露情緒的高芙，在贏得比賽的那一刻徹底釋放，躺在地上喜極而泣，她頒獎時再度落淚致謝，「我要感謝我的爸媽。你們為我做了太多，從幫我洗衣服，到讓我腳踏實地，還一直讓我相信自己做得到。其實你們可能比我自己還更相信我，真的很感激你們，也很愛你們。」

▲美國21歲新星高芙法網封后，開心親吻獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

「我要感謝我的團隊。我們打了3次決賽，但我拿下了最重要的這一場，我想這才是最重要的。你們每一位都是很棒的人，陪伴我、鼓勵我，也讓訓練過程充滿樂趣。我知道我有時候不好搞定，太過嚴肅，但你們總是提醒我，人生不只是網球，正因如此我才能在場上打得更好。謝謝你們每一位，我真的非常感謝。」高芙感性說道。

此戰熬過首盤的搶七，卻因不適應現場風勢而頻頻失誤，最終遭到逆轉的球后莎巴蓮卡賽後情緒潰堤，一度哽咽落淚，「說真的，這一次真的非常痛苦。尤其是在過去這兩周這麼辛苦的情況下，打出了這麼棒的網球，卻在這麼糟糕的場地條件下，在決賽打出這麼差的表現，真的讓我很難受。」

莎巴蓮卡對自己沒能拿出最佳表現相當懊悔與自責，「對不起，這是一場糟糕的決賽。」不過她仍展現風度恭賀對手，「不管怎樣，恭喜妳，Coco。在這樣艱困的條件下，妳比我打得更好。這兩周妳表現得非常出色，恭喜拿下第2座大滿貫冠軍。妳是個鬥士，也是一位非常努力的選手。恭喜妳和妳的團隊。」

▲球后莎巴蓮卡失利，為自己沒能拿出最佳表現懊悔道歉。（圖／達志影像／美聯社）