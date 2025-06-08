21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

記者游郁香／綜合報導

2025法網女單決賽7日晚間登場，由球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與世界第2的美國名將高芙（Coco Gauff）爭冠，兩人首盤就廝殺到搶七，莎芭蓮卡以7比6（5）有驚無險收下，不過高芙始終沉穩應戰，接下來兩盤以6比2、6比4後來居上首度在法網封后，喜迎個人第2座大滿貫金盃，賽後她倒地喜極而泣。

世界球后莎巴蓮卡4強賽淘汰尋求4連霸的「紅土女王」斯威雅蒂（Iga Swiatek），她過往3座大滿貫冠軍皆來自硬地（澳網2座、美網1座），今年首度在紅土賽場問鼎冠軍戰，她生涯對戰21歲的高芙，兩人平分秋色，自2023年美網決賽以來交手4次，雙方各拿下2勝，今晚是他們第11度對決。

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這場「世界前2」頂尖對決，首盤前2局雙方互保發球局，莎芭連卡第3局率先破發，她一度連拿9分，打得相當強勢，拉開3比1領先。高芙第5局面臨4個破發點，化解了3個仍被破，莎芭連卡僅花19分鐘就取得4比1領先。不過戰局變化很快，高芙在莎芭蓮卡受風勢影響之下，第6局趁勢回破。

▲世界第2美國好手高芙。（圖／達志影像／美聯社）

原本氣勢如虹的莎芭蓮卡突然失誤連連，被追到4比3後在自己的發球局連丟3分，情緒出現波動，最終沒能保住，一口氣連掉3局，雙方回到4比4。被追平的莎芭蓮卡第9局再度破發，第10局卻陷入苦戰遭高芙回破，兩人戰成5比5平手。

好不容易追平的高芙關鍵第11局2次雙發失誤，給了莎芭蓮卡破發的機會，再次陷入5比6落後。不過高芙下一局隨即還以顏色，兩人此盤都4度破發，廝殺到搶七。

▲世界球后莎芭蓮卡搶下首盤後遭到逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

莎芭蓮卡搶七開局連續失誤，高芙連拿3分，一度1比4落後的莎芭蓮卡急起直追，先是一記反拍直線追到5比5，隨後多拍來回得分，6比5逼出盤末點，鏖戰79分鐘後以7比6（5）辛苦搶下首盤。

進入次盤，莎芭蓮卡沒能乘勝追擊，反倒遇上亂流，以1比4落後給高芙，前6局就有多達15次非受迫性失誤，她第6局雖回破，追到2比4，接下來卻連掉2局，高芙以6比2扳回一盤。

▲世界第2美國好手高芙後來居上拿下2、3兩盤。（圖／達志影像／美聯社）

來到決勝第3盤，前兩局雙方互保，莎芭蓮卡第3局被逼出破發點後出現雙誤，高芙2比1領先，接著再保發拉開3比1優勢。出現危機的莎芭蓮卡第5局驚險保發再破發，扳成了3比3。

關鍵第7局，莎芭蓮卡連丟4分沒能守住發球局，高芙連破帶保拉開5比3領先。莎芭蓮卡奮力保住第9局，將戰線延長，莎芭蓮卡第10局化解1個冠軍點後，逼出了破發點，但沒能把握住，最終高芙以6比4首度在法網封后，迎來個人第2座大滿貫金盃。

整場都沒有太多表情的高芙，在確定贏得比賽後才釋放情緒，忍不住躺在紅土上喜極而泣，看台上的媽媽也開心到跳起來。

▲高芙首度贏得法網冠軍，賽後倒在地上喜極而泣。（圖／達志影像／美聯社）