運動雲

>

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

記者游郁香／綜合報導

2025法網女單決賽7日晚間登場，由球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與世界第2的美國名將高芙（Coco Gauff）爭冠，兩人首盤就廝殺到搶七，莎芭蓮卡以7比6（5）有驚無險收下，不過高芙始終沉穩應戰，接下來兩盤以6比2、6比4後來居上首度在法網封后，喜迎個人第2座大滿貫金盃，賽後她倒地喜極而泣。

世界球后莎巴蓮卡4強賽淘汰尋求4連霸的「紅土女王」斯威雅蒂（Iga Swiatek），她過往3座大滿貫冠軍皆來自硬地（澳網2座、美網1座），今年首度在紅土賽場問鼎冠軍戰，她生涯對戰21歲的高芙，兩人平分秋色，自2023年美網決賽以來交手4次，雙方各拿下2勝，今晚是他們第11度對決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場「世界前2」頂尖對決，首盤前2局雙方互保發球局，莎芭連卡第3局率先破發，她一度連拿9分，打得相當強勢，拉開3比1領先。高芙第5局面臨4個破發點，化解了3個仍被破，莎芭連卡僅花19分鐘就取得4比1領先。不過戰局變化很快，高芙在莎芭蓮卡受風勢影響之下，第6局趁勢回破。

▲▼法網女單決賽，世界第2美國好手高芙。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界第2美國好手高芙。（圖／達志影像／美聯社）

原本氣勢如虹的莎芭蓮卡突然失誤連連，被追到4比3後在自己的發球局連丟3分，情緒出現波動，最終沒能保住，一口氣連掉3局，雙方回到4比4。被追平的莎芭蓮卡第9局再度破發，第10局卻陷入苦戰遭高芙回破，兩人戰成5比5平手。

好不容易追平的高芙關鍵第11局2次雙發失誤，給了莎芭蓮卡破發的機會，再次陷入5比6落後。不過高芙下一局隨即還以顏色，兩人此盤都4度破發，廝殺到搶七。

▲▼法網女單決賽，球后莎芭蓮卡、世界第2好手高芙 。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球后莎芭蓮卡搶下首盤後遭到逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

莎芭蓮卡搶七開局連續失誤，高芙連拿3分，一度1比4落後的莎芭蓮卡急起直追，先是一記反拍直線追到5比5，隨後多拍來回得分，6比5逼出盤末點，鏖戰79分鐘後以7比6（5）辛苦搶下首盤。

進入次盤，莎芭蓮卡沒能乘勝追擊，反倒遇上亂流，以1比4落後給高芙，前6局就有多達15次非受迫性失誤，她第6局雖回破，追到2比4，接下來卻連掉2局，高芙以6比2扳回一盤。

▲▼法網女單決賽，球后莎芭蓮卡、世界第2好手高芙 。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界第2美國好手高芙後來居上拿下2、3兩盤。（圖／達志影像／美聯社）

來到決勝第3盤，前兩局雙方互保，莎芭蓮卡第3局被逼出破發點後出現雙誤，高芙2比1領先，接著再保發拉開3比1優勢。出現危機的莎芭蓮卡第5局驚險保發再破發，扳成了3比3。

關鍵第7局，莎芭蓮卡連丟4分沒能守住發球局，高芙連破帶保拉開5比3領先。莎芭蓮卡奮力保住第9局，將戰線延長，莎芭蓮卡第10局化解1個冠軍點後，逼出了破發點，但沒能把握住，最終高芙以6比4首度在法網封后，迎來個人第2座大滿貫金盃。

整場都沒有太多表情的高芙，在確定贏得比賽後才釋放情緒，忍不住躺在紅土上喜極而泣，看台上的媽媽也開心到跳起來。

▲▼美國21歲女將高芙逆轉贏得法網女單冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

▲高芙首度贏得法網冠軍，賽後倒在地上喜極而泣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網高芙莎芭蓮卡

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

飛力獅「指甲光療」超有效　餅總：請總經理發獎金給吳國豪

飛力獅「指甲光療」超有效　餅總：請總經理發獎金給吳國豪

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

熱門新聞

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將立即安排送醫

2球變彈？平野惠一不回應「6隊都一樣」

3即／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽

4鄭浩均復出登板前到處討抱抱

5感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

最新新聞

1高芙法網封后！小威後美國女單首人

221歲高芙逆轉奪法網女單冠軍

3許基宏挺鄭浩均：你回來我就用力打

4許基宏雨中三響砲笑說吃飽睡好

5鄭浩均復出登板前到處討抱抱

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

飛力獅「指甲光療」超有效　餅總：請總經理發獎金給吳國豪

隊友都知道、龍貓教練「白目」倒數　陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

好熱！成晉狂流汗一度腳抽筋　10局下敲再見安感謝林立提點

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366