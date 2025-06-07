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許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

許基宏延續超猛實力，7日對富邦悍將在雨中前3打席全數開轟，雖然之前曾出現腳抽筋的情況，但他坦言：「就是做好自己該做的事。」8天內3度獲選單場MVP，他苦笑說：「有點大失血。」

談到近6戰敲出7轟的火燙手感，許基宏坦言：「有吃飽、睡好，專心做好功課，剛好都有設定到。每個打席都做好準備，一如往常地去做，運氣好一點，球就都乘著風出去了。」

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跨場連4打席已經追平曾陶鎔2017年的中職紀錄，他笑說：「我也不知道有這紀錄，比賽還是要想辦法贏球，不會刻意去追。」第四打席面對李吳永勤時可以挑戰新紀錄，他表示：「就是把好球帶顧好，自然而然就有結果，攻擊上也掌握住投手的節奏。」

談到反方向開轟，許基宏也說：「有鎖定到外角速球，把球打得夠強勁，盡量形成長打。」

在腳抽筋與下雨等不利條件下仍繳出猛打表現，他苦笑表示：「還是不要下雨啦！真的很不舒服。也不要抽筋啦！很不舒服。最近天氣悶又下雨，很容易造成疲勞，大家還是要小心不要抽筋。」

近期火力全開，自5月30日以來獲選3次單場MVP，讓他多次請隊友喝咖啡，他笑說：「（荷包）有點大失血。」

關鍵字： 棒球許基宏富邦悍將火力全開單場MVP

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