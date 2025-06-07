球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

記者楊舒帆／新北報導

許基宏超狂跨場連4轟，幫助兄弟大勝悍將。賽後總教練平野惠一稱讚他是「非常厲害的打者」。當被問及近期中職全壘打倍增是否與球變彈有關時，他則表示不予回應，強調「六隊條件都一樣」。

9局上江坤宇代打，平野惠一說明：「有提醒他不要勉強，這樣的安排是希望幫他增加一場出賽。」

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▲ 中信兄弟平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

談到許基宏的表現，平野惠一直呼「很厲害」，並觀察指出：「他的動作沒有改變，擊球點掌握得很好，揮棒軸心保持得很穩，一直以來選球就做得很好，不會亂追壞球。當然，優秀打者的共通點就是這些。」

針對各隊全壘打數激增，是否球變得更彈？平野表示：「對此不多評論，六隊條件都一樣，大家都在相同環境下作戰。」許基宏也提到：「其實打出去的感覺差不多。」

鄭浩均本場先發5局僅失1分，術後首次登板就奪勝，平野惠一坦言：「賽前因雨延後開賽，雙方都很努力，美美（鄭浩均）能有這樣的表現，讓球迷開心是件很棒的事。本來擔心攻擊時間太長會影響他調整，但他在局間準備得很好，在球數限制內完成5局，順利拿下勝投，是個好結果。」

談到鄭浩均的復出之路，平野也回憶：「他生涯第一次一軍登板應該就在這座球場，我對他當時的好表現還有印象。這次的復出也是從這裡開始，經歷長時間且辛苦的復健，能看到他回到一軍投球，真的太好了。這只是他回歸的第一步，接下來也會持續期待他的表現。」