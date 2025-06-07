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富邦人壽辦親子理財營　新住民學防詐看職棒

▲富邦人壽打造友善運動環境，邀新住民家庭近70人體驗台灣職棒熱血應援氣氛。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦人壽打造友善運動環境，邀新住民家庭近70人體驗台灣職棒熱血應援氣氛。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

為提升新住民家庭的金融知識與防詐意識，富邦人壽與賽珍珠基金會攜手推動「2025新住民財務安全守護計畫」，並整合台北富邦銀行與富邦悍將棒球隊資源，共同舉辦「小富翁親子理財營」。此活動透過寓教於樂的方式，讓新住民及新二代家庭認識正確理財與保險觀念，實踐普惠金融與社會關懷精神。

富邦人壽表示，作為金融業的一環，持續落實公平待客原則是企業責任的一部分，期望藉由教育推廣防詐與穩健理財觀念，優化新住民家庭的財務行為，守護其經濟福祉。

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賽珍珠基金會平均每年服務逾400位經濟弱勢新住民子女，執行長陳杰昇指出，語言與資訊落差讓部分新住民易成金融詐騙受害者，因此透過本次「親子理財營」活動，期望推廣金融識能與保險風險概念，強化新住民的自我保護能力。

本次理財營由北富銀專業講師主講，以輕鬆互動方式傳授「識別貨幣」、「儲蓄與記帳」、「正確消費」、「投資理財」及「防詐與識詐」等五大金融主題，並實際操作《富足人生》金融桌遊，讓參與者透過遊戲解任務方式實踐學習成果，強化識詐技巧。

此外，富邦人壽更邀請約70位新住民家庭成員進場觀賞富邦悍將職棒賽事，從賽事氛圍、設施環境到應援互動，推動觀賽平權理念，讓新住民家庭享有多元運動參與機會。透過金融教育與運動體驗並進，富邦集團持續從不同面向落實企業社會責任，打造更友善的社會環境。

關鍵字： 金融教育新住民理財營富邦人壽社會責任

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