陳晨威連30場敲安！超車林益全、威納斯　下一步挑戰郭嚴文

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）
記者王真魚／桃園報導
樂天桃猿外野手陳晨威今（7）日對台鋼雄鷹之戰，首局面對洋投艾速特擊出游擊方向滾地球，成功靠腳程跑出內野安打，也將個人連續安打場次推進到30場，正式超越林益全與威納斯的29場，締造中職史上第5長連續安打場次紀錄。
這支關鍵安打是陳晨威本季的第59支，其中內野安打就佔了12支，為全聯盟最多。目前他以59安、10盜、0.353打擊率暫居聯盟三冠王。
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陳晨威將個人連續安打推進至30場，擠下2009年的威納斯與2012年的林益全，下一步要挑戰郭嚴文2015年所創下的連續33場安打紀錄。
中職連續場次安打紀錄保持人是蔣智賢，他在2015年8月30日開始連續39場次安打，當時是跨季達成。
|球員姓名
|球隊
|連續場次安打
|日期範圍
|跨季
|蔣智智賢
|中信兄弟
|39
|2015/08/30 至 2016/04/23
|是
|張志豪
|中信兄弟
|35
|2015/09/30 至 2016/05/21
|是
|郭嚴文
|Lamigo
|33
|2015/05/03 至 2015/07/08
|否
|林易增
|兄弟
|31
|1997/07/09 至 1997/09/04
|否
|陳晨威
|桃猿
|30
|2025/04/19 至今持續中
|否
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