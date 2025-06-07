陳晨威連30場敲安！超車林益全、威納斯　下一步挑戰郭嚴文





▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿外野手陳晨威今（7）日對台鋼雄鷹之戰，首局面對洋投艾速特擊出游擊方向滾地球，成功靠腳程跑出內野安打，也將個人連續安打場次推進到30場，正式超越林益全與威納斯的29場，締造中職史上第5長連續安打場次紀錄。

這支關鍵安打是陳晨威本季的第59支，其中內野安打就佔了12支，為全聯盟最多。目前他以59安、10盜、0.353打擊率暫居聯盟三冠王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳晨威將個人連續安打推進至30場，擠下2009年的威納斯與2012年的林益全，下一步要挑戰郭嚴文2015年所創下的連續33場安打紀錄。

中職連續場次安打紀錄保持人是蔣智賢，他在2015年8月30日開始連續39場次安打，當時是跨季達成。