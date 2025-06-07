運動雲

>

陳晨威連30場敲安！超車林益全、威納斯　下一步挑戰郭嚴文

▲▼ 陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿外野手陳晨威今（7）日對台鋼雄鷹之戰，首局面對洋投艾速特擊出游擊方向滾地球，成功靠腳程跑出內野安打，也將個人連續安打場次推進到30場，正式超越林益全與威納斯的29場，締造中職史上第5長連續安打場次紀錄。

這支關鍵安打是陳晨威本季的第59支，其中內野安打就佔了12支，為全聯盟最多。目前他以59安、10盜、0.353打擊率暫居聯盟三冠王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳晨威將個人連續安打推進至30場，擠下2009年的威納斯與2012年的林益全，下一步要挑戰郭嚴文2015年所創下的連續33場安打紀錄。

中職連續場次安打紀錄保持人是蔣智賢，他在2015年8月30日開始連續39場次安打，當時是跨季達成。

球員姓名 球隊 連續場次安打 日期範圍 跨季
蔣智智賢 中信兄弟 39 2015/08/30 至 2016/04/23
張志豪 中信兄弟 35 2015/09/30 至 2016/05/21
郭嚴文 Lamigo 33 2015/05/03 至 2015/07/08
林易增 兄弟 31 1997/07/09 至 1997/09/04
陳晨威 桃猿 30 2025/04/19 至今持續中
關鍵字： 桃猿陳晨威連續安打中職紀聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

網路文章猜測交易案　餅總嚇一跳：已經造成困擾

江坤宇「手還是腫的」不排除下周回歸　平野惠一談替補游擊戰力

江坤宇「手還是腫的」不排除下周回歸　平野惠一談替補游擊戰力

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭說明考量

劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題　張育成狀況每日觀察

劉俊豪閃球釀大局！鋒總：補位是基本問題　張育成狀況每日觀察

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

熱門新聞

快訊／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　花費金額曝光

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

悍將3比11不敵兄弟　本季吞30敗寫首見慘況

接受陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照：情誼始終不變

超勵志！從工地重返投手丘拚選秀　新北凱撒林鴻祥飆速破150

25冠夢碎！喬科維奇法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　金額曝光

2怪物左投出沒！古久保嚇喊：太恐怖！

3悍將3比11又輸！寫史上首見悲慘紀錄

4陳宇宏道歉　爾曼羅索普貼出合照

5從工地重返投手丘！林鴻祥拚選秀

最新新聞

1許基宏超火燙！跨場連3打席開轟　兄弟連2戰前2局強攻8分

2富邦人壽辦親子理財營　新住民學防詐看職棒

3悍將戰兄弟11600人締造本季第2次滿場

4黃暐傑續拚旅外？回中職？　葉總中肯建議

5陳晨威連30場敲安！下一步挑戰郭嚴文

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【辦婚禮也不能錯過球賽】賓客們一起歡呼迎接中華隊勝利～

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

多慧問小孩最愛啦啦隊　聽奶音秒答暗爽藏不住

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366