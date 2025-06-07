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賈吉猛打賞聯盟最速90安　洋基火力猛虎出閘贏首場「基襪大戰」

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間7日上午，美聯東區「傳統世仇」紐約洋基與波士頓紅襪本季首次正面交鋒，條紋軍打線此役火力全開，全場狂掃14安包括3轟，最終就以9比6力退死敵紅襪，系列賽首戰旗開得勝。

開賽洋基就砲聲隆隆，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）2出局後夯出一支3分砲棒打布勒（Walker Buehler），緊接著沃爾普（Anthony Volpe）再補上2分彈助隊打出5分大局；氣勢如虹的洋基2局下半藉由「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安又盜壘帶動攻勢，單局再添2分，7比0遙遙領先。

紅襪打線在前4局陷入死寂，直至5局上半才由新秀梅耶爾（Marcelo Mayer）轟出生涯首支全壘打破蛋，不過洋基也馬上做出回應，賈吉敲出適時安打助隊8比1再下一城；紅襪在6、7兩局展開反攻攻下5分，但洋基老將葛斯密特（Paul Goldschmidt）在6局下半追加陽春砲添加保險分，終場條紋軍成功捍衛主場收勝。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）主投5.1局僅被敲3安、失4分，賽後收下個人本季第4勝，防禦率5.34。

賈吉今天5打數猛敲3安，包括一支2壘打，貢獻1打點並跑回2分，賽後打擊率高達3成97；賈吉成為本季全聯盟最快突破90支安打大關的球員，狀態火熱。

除此之外，條紋軍三壘手奇澤姆此役5個打數也貢獻3支安打包括1局下半的3分砲，過去一直以「全力奔馳」風格聞名的他，近日調整心態與打法，將自己比賽強度調降至「七成」，卻反而打出更有效率的表現。

「這其實是一種心態的轉變，」奇澤姆賽後解釋道，「那支全壘打，我本來只是想打出一支中外野的平飛安打，根本沒想過要打出全壘打，結果球從球棒彈出後直接飛過全壘打牆，這讓我在繞過一壘時特別興奮，原來七成力也足以讓我成為一位出色的棒球員。」

奇澤姆自去年7月被交易至洋基後，以其高張力風格迅速贏得紐約球迷喜愛，但傷勢問題讓他今年5月整月缺席，但也正好成為反思轉機；奇澤姆說自己與洋基教練團多次深談，助理打擊教練給了他關鍵建議說「你用七成力時，就是聯盟中最頂尖的選手之一，如果全力以赴，可能反而會打得一塌糊塗。」

這番話讓奇澤姆決定從復健賽起落實「七成策略」，如今效果顯著，自從傷癒歸隊（並轉守3壘）以來，奇澤姆在16打數中敲出8支安打，包含2發全壘打與6分打點，並外帶3次盜壘成功。

「我這輩子都被告誡要降低打球的強度，你可以在收斂中仍保有電力，我七成力的奔跑速度可能比聯盟裡很多選手的全力奔跑還快，如果我能在七成力下保持基本動作扎實，那我就是一名很不錯的棒球選手，」奇澤姆最後強調。

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪賈吉

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