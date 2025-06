賈吉猛打賞聯盟最速90安　洋基火力猛虎出閘贏首場「基襪大戰」

▲洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間7日上午,美聯東區「傳統世仇」紐約洋基與波士頓紅襪本季首次正面交鋒,條紋軍打線此役火力全開,全場狂掃14安包括3轟,最終就以9比6力退死敵紅襪,系列賽首戰旗開得勝。

Aaron Judge has a .397 batting avg.



It is June 6.



Send him to the All-Star Game : https://t.co/R0rXyRpddX pic.twitter.com/XZtVQxmnA9