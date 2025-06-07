衛冕僅差1步！小蠻牛挺進法網決賽　義大利帥哥遺憾傷退

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲挺進法網決賽，對手義大利帥哥穆塞蒂遺憾傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

法網男單衛冕冠軍「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）6日晚間在4強賽對決義大利第8種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），首盤4比6失利後，次盤熬過搶七扳平戰局，第3盤更賞給對手「貝果」，穆塞蒂此盤2度喊出醫療暫停，左大腿內側不適，最終他在第4盤0比2落後之下決定退賽，「小蠻牛」僅花2小時25分鐘就挺進決賽。

此役艾卡拉茲先以4比6讓出首盤，雙方次盤打到搶七，「小蠻牛」以7-6（3）勝出，扳平了戰局。第3盤戰況發生變化，穆塞蒂在此盤後段感到左大腿內側不適，僅打了16分鐘就陷入0比5劣勢，請求醫療暫停進行治療，隨後仍遭到破發，0比6吞下「貝果」。

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艾卡拉茲第3盤共拿下29分中的24分，第4盤開局又取得2比0領先，受到腿傷困擾的穆塞蒂，移動明顯受限，最終無法再堅持，決定退賽，雙方在網前擁抱致意。「小蠻牛」替對手鼓掌，並請全場觀眾給這位義大利好手歡呼，目送對方離場。

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲距離衛冕法網冠軍僅差1步。（圖／達志影像／美聯社）

「以這樣的方式贏球其實不是件好事，穆塞蒂是位非常出色的選手，」艾卡拉茲賽後表示，「我祝福他早日康復，希望能很快在場上再次見到他。」

艾卡拉茲開賽狀況不理想，在他拿手的紅土賽場，首盤罕見出現16次非受迫性失誤，被穆塞蒂把握機會先下一城。不過他在搶下關鍵的第2盤後開始找回節奏，他坦言，「前兩盤真的很艱難。搶下第2盤後我鬆了口氣，第3盤開始我知道該怎麼做，保持侵略性，逼他到極限。我冷靜下來，看得更清楚，也打出更好的表現。」

22歲的「小蠻牛」為本屆法網第2種子，將在決賽挑戰個人第2座法網冠軍、第5座大滿貫金盃，對手將是世界球王辛納（Jannik Sinner）與24冠天王喬科維奇（Novak Djokovic）之間的勝者，兩人預計稍晚展開準決賽激戰。

▲義大利帥哥穆塞蒂今年法網表現出色，無奈4強賽第3盤出現大腿傷勢，沒能完賽。（圖／達志影像／美聯社）