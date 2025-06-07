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韋宏亮手術後飆最速152公里投入選秀　犀利滑球成最大武器

▲▼韋宏亮。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韋宏亮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

曾因傷沉潛一年、遠離投手丘的韋宏亮，如今以最快球速達152公里的火球身手重返舞台，正式宣布將挑戰中華職棒選秀。經歷復健與轉型，他不僅在球速與變化球上持續突破，更在新北凱撒隊擔任終結者角色，展現關鍵壓制力。從低谷中走出，這位19歲的右投手已準備好叩關職業殿堂，開啟全新篇章。

韋宏亮在高中二年級時因傷接受手術，隨後休養長達一年，期間無法登板投球。直到高三才重新站上投手丘，開始逐步找回比賽感覺。儘管曾一度陷入低潮，他並未放棄，畢業後選擇加入新北凱撒棒球隊繼續磨練，透過強化訓練與自主管理提升體能與技術，球速逐漸回升至146公里上下，甚至測得最速達151公里，成功恢復甚至超越手術前水準，展現出強韌意志與成長潛力。

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韋宏亮今年春聯最快飆速達152公里，他坦言：「手術後更珍惜投球，畢竟一年多沒辦法投球。重返賽場後開始有想拚中職的念頭，也曾考慮旅外。既然時間到了，就想往更高層級挑戰，所以決定投入選秀。」

春聯前半段的出賽節奏接近職棒水準，他在累積15場以上出賽後才有彈性休息。談及他的恢復進度，總教練周宗志表示：「這一年恢復得不錯，強度穩定增加，從U23集訓到三個盃賽，整體表現都不錯。」

韋宏亮去年曾入選U23中華培訓隊赴海外交流，也開始嘗試新球路。他說：「除了滑球，想練一顆反向變化的球種。」他的滑球為主要武器，揮空率高，也受到教練團肯定。周宗志表示：「他的滑球很有水準，可產生高揮空率。」搭配曲球與新練的變速球，對短局數登板的壓制效果相當不錯。

目前在新北凱撒擔任終結者，與高中時期先發角色不同。韋宏亮坦言：「我比較喜歡後援，投最後一局，這樣的角色我很習慣。雖然有壓力，但不會想太多，只想把每一球投好。近職棒後，球速、變化球與進壘位置都還需要再精進。」他也分享了備戰心法：「有學長提醒過，要把重量訓練拉起來，才能應付職棒整季強度。」

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