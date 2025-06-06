哈利伯頓太神！歐尼爾直呼沒人料到　韋德激動高喊「超級巨星」

Dwyane Wade reacts to Tyrese Haliburton's game-winner



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記者游郁香／綜合報導

溜馬在總冠軍賽G1上演驚天大逆轉，從第4節落後15分的絕境強勢翻盤，終場以111比110氣走雷霆，不僅震撼全場球迷，也讓場邊的傳奇球星看傻。名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）就直言，「沒人預料到這結果」，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）則激動高喊，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）是「超級巨星」。

“SUPERSTAR! SUPERSTAR!”



Dwyane Wade’s LIVE REACTION of the Tyrese Haliburton Game Winner???? pic.twitter.com/UgqSrZp2Cn — Wy Network by Dwyane Wade (@wynetwork) June 6, 2025

哈利伯頓此役貢獻14分、10籃板、6助攻，外帶1阻攻，雖然整體數據並不是特別亮眼，但他在終場前0.3秒投進致勝中距離跳投，幫助溜馬完成史詩級逆轉。今年季後賽，他從首輪開始到總冠軍賽，每一輪都有「神奇一擊」，包括3記準絕殺和一記逼出延長賽的關鍵投籃，決勝時刻的驚人準度令人讚嘆。

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▲哈利伯頓砍進準絕殺，前輩韋德在螢幕前高喊，「超級巨星！」（圖／達志影像／美聯社）

「無論情況怎麼樣，沒人預料到這結果，我自己也沒想到。」傳奇中鋒歐尼爾在節目中說道，「我本來以為這會是一場輕鬆的比賽，印第安納打得不好，哈利伯頓13投6中，我覺得他太過被動。」

歐尼爾特別點名溜馬替補長人托平（Obi Toppin）與後場新星內姆哈德（Andrew Nembhard）在關鍵時刻接連建功，是比賽的轉捩點，「托平打得很棒，內姆哈德那記後撤步三分太關鍵了，他們就是一直奮戰，從不放棄。」

▲溜馬神奇逆轉，歐尼爾賽後表示，「沒人料到這劇本。」（圖／達志影像／美聯社）

「閃電俠」韋德在螢幕前目睹哈利伯頓的致勝中距離後，摀住嘴巴不敢置信，隨後情緒激動地高喊，「超級巨星！超級巨星！」他的「即時反應」也在網路上瘋傳。

根據NBA官方統計，總冠軍賽史上，贏下G1的球隊有70.5%的機率最終奪冠（55勝23敗），但若是在客場拿下G1，這項機率會下降至44.4%（8勝10敗），而溜馬此戰是在客場取勝。