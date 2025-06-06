德保拉傷勢出爐！逕行退場惹議　平野曝球團內部將有懲處

記者王真魚／新北報導

中信兄弟洋投德保拉4日對樂天桃猿僅投2局就因傷退場，寫下生涯最短先發紀錄。對於德保拉逕行走下場，總教練平野惠一也認為是不太妥當的行為，「球團內部有討論該怎麼懲處，他本人也已深刻地在反省。」

當時比賽第2局因雨中斷1小時13分，德保拉續投後被強迫取分與安打再失3分。第3局一開始就被擊出安打，接著因處理滾地球時受傷退場。原先紀錄為2023年9月對味全龍的3局。

德保拉未等投手教練王建民確認換投便逕自退場，讓主審與王建民一度錯愕。此舉引發球迷議論，有人聯想到2012年兄弟洋投庫倫態度不佳擅自離場的事件。當年庫倫在9局登板後只投1顆壞球便自行退場，隔日即遭球隊開除。

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平野惠一今天表示，已經有帶德保拉到醫院，初步診斷是輕微拉傷發炎，下一次出賽時間會看他恢復狀況再決定。是否會過輪值？他強調，「還是要觀察後再決定，他本人是說可以沒問題，但是否自己強忍，教練團要注意。」

「畢竟很少有選手能健康維持整季的機會很少，有許多選手是硬撐住，會有這樣心態，我們戰績很重要，但選手健康也很重要。」平野說。

至於當時他狀況不好自行退場，平野坦言，「他自己下來這個行動，本人已確實在反省，球團有討論會怎麼懲處，他自己也知道，一舉一動應該都是年輕人的榜樣，希望之後可以做好該做的事，也請大家持續關注他之後的行動是怎麼樣。」

平野惠一也說身為教頭同樣要檢討，「會有這樣行為也有一部分原因是球團隊內環境讓他出現這樣的行為，作為總教練，必須要反省這件事。」

「我想德保拉一定不是故意想要這麼做，但那天就是有那樣的環境導致這種狀況，身為總教練總教練讓這種狀況發生，自己要反省，我想一定不會有選手故意有這舉動。」平野說。