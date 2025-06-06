鄧愷威關鍵救火摘本季首勝！林盛恩好投、柯敬賢連8場敲安

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力舊金山巨人3A的台灣右投鄧愷威，今（6日）在對上太空人3A的比賽中於6局下半關鍵時刻登板後援，主投1.1局無安打無四死，狂飆3次三振，完全封鎖對手火力，收下個人本季首勝。

比賽進行到6局下，當時兩出局一壘有人，鄧愷威臨危受命登板，以一記95英里（約152.8公里）的伸卡球讓打者擊成三壘滾地球，順利結束該局。

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隨後在7局上，埃爾德里奇（Bryce Eldridge）轟出一發滿貫砲，為球隊逆轉戰局，也讓鄧愷威成為勝投候選人。

7局下，鄧愷威續投，連飆三K，讓對手三上三下。巨人最終以8比3擊敗太空人。鄧愷威此戰後援1.1局，用球23顆，其中14顆好球，最快球速達95.9英里（約154.3公里），防禦率降至6.20，摘下本季首勝。

紅人1A小將林盛恩同日出賽，對守護者1A先發，主投只被敲1安，因高飛犧牲打失掉1分責失，另有3次三振、1次四壞球保送，無關勝敗，防禦率2.70。

▲柯敬賢。（圖資料照／記者李毓康攝）

響尾蛇1A黃仲翔今天也先發，對天使1A僅投2局退場，被敲3安失掉2分責失，另有3次三振、2次四壞球保送，防禦率4.76。

運動家2A投手莊陳仲敖今天與林家正再次搭配，此役對戰教士2A，先發4.2局被敲6安打，失掉4分責失，單場飆出6次三振，另有3次保送，承擔敗投，本季3勝5敗，防禦率4.78。

林家正同場出賽，4打數敲雙安，吞下1K。

運動家1A林維恩今天先發則投3局，只被敲2安，失掉1分非責失，投出1三振、1保送，用球數35球，防禦率4.30，無關勝敗。

海盜3A鄭宗哲打擊回溫，今天交手教士3A，4打數2安打，包括1支二壘長打，另選到1次保送、1次盜壘成功，連4場安打演出。

道奇1A小將柯敬賢則持續火燙，今出戰遊騎兵，4打數1安打，且是支二壘長打，連8戰敲安，另吞下2K、發動盜壘失敗，打擊率仍達0.427。