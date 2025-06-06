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鄧愷威關鍵救火摘本季首勝！林盛恩好投、柯敬賢連8場敲安

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力舊金山巨人3A的台灣右投鄧愷威，今（6日）在對上太空人3A的比賽中於6局下半關鍵時刻登板後援，主投1.1局無安打無四死，狂飆3次三振，完全封鎖對手火力，收下個人本季首勝。

比賽進行到6局下，當時兩出局一壘有人，鄧愷威臨危受命登板，以一記95英里（約152.8公里）的伸卡球讓打者擊成三壘滾地球，順利結束該局。

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隨後在7局上，埃爾德里奇（Bryce Eldridge）轟出一發滿貫砲，為球隊逆轉戰局，也讓鄧愷威成為勝投候選人。

7局下，鄧愷威續投，連飆三K，讓對手三上三下。巨人最終以8比3擊敗太空人。鄧愷威此戰後援1.1局，用球23顆，其中14顆好球，最快球速達95.9英里（約154.3公里），防禦率降至6.20，摘下本季首勝。

紅人1A小將林盛恩同日出賽，對守護者1A先發，主投只被敲1安，因高飛犧牲打失掉1分責失，另有3次三振、1次四壞球保送，無關勝敗，防禦率2.70。

▲▼ 2024U18亞青柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯敬賢。（圖資料照／記者李毓康攝）

響尾蛇1A黃仲翔今天也先發，對天使1A僅投2局退場，被敲3安失掉2分責失，另有3次三振、2次四壞球保送，防禦率4.76。

運動家2A投手莊陳仲敖今天與林家正再次搭配，此役對戰教士2A，先發4.2局被敲6安打，失掉4分責失，單場飆出6次三振，另有3次保送，承擔敗投，本季3勝5敗，防禦率4.78。

林家正同場出賽，4打數敲雙安，吞下1K。

運動家1A林維恩今天先發則投3局，只被敲2安，失掉1分非責失，投出1三振、1保送，用球數35球，防禦率4.30，無關勝敗。

海盜3A鄭宗哲打擊回溫，今天交手教士3A，4打數2安打，包括1支二壘長打，另選到1次保送、1次盜壘成功，連4場安打演出。

道奇1A小將柯敬賢則持續火燙，今出戰遊騎兵，4打數1安打，且是支二壘長打，連8戰敲安，另吞下2K、發動盜壘失敗，打擊率仍達0.427。

關鍵字： mlb鄧愷威舊金山巨人小聯盟林盛恩黃仲翔莊陳仲敖林家正鄭宗哲柯敬賢

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