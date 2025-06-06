最後0.3秒首度領先就贏！溜馬締4大神紀錄　哈利伯頓被讚太神

HALIBURTON WINS GAME 1 FOR THE PACERS.



THEY TRAILED BY 15.



ANOTHER CRAZY INDIANA COMEBACK ???? https://t.co/heI0ELIivW pic.twitter.com/1Qr6XlDbA7 — NBA (@NBA) June 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

印第安納溜馬睽違25年重返總冠軍賽，首戰就上演神奇逆轉，靠著當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）最後0.3秒的中距離準絕殺，以1分之差氣走西區霸主雷霆，這一勝不僅讓印城球迷熱血沸騰，也寫下4項神紀錄，溜馬持續「下剋上 」的驚奇之旅。

▲溜馬少主哈利伯頓再次上演準絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

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1. NBA總冠軍賽首見紀錄

根據《美聯社》記者杜博（Josh Dubow）的統計，溜馬成為NBA總冠軍賽史上第1支在比賽結束前從未領先、直到最後0.3秒準絕殺才取得領先並贏得比賽的球隊；過去有121支球隊曾在類似情況下嘗試，全數失敗。

溜馬此戰還剩2分52秒時仍落後9分。自1997年季後賽開始「逐球」統計，過去所有在NBA總冠軍賽第4節或延長賽，最後3分鐘落後7分以上的球隊，戰績為0勝121敗，直到今晚溜馬打破了這項紀錄。

2. 季後賽落後15分以上的戰績驚人

溜馬今年季後賽在「落後15分以上」的情況下的戰績為5勝3敗，5度上演驚奇逆轉，展現超強韌性。

3. 30年僅4支季後賽隊伍辦到

NBA數據分析師烏塔亞庫瑪爾（Keerthika Uthayakumar）指出，溜馬是近30年來僅第4支在整場比賽中「領先時間少於30秒」，卻還是贏得季後賽比賽的球隊。

1999年的馬刺：西區冠軍賽G2，僅領先10秒

2001年的小牛：首輪G5，領先30秒

2002年的湖人：西區冠軍賽G4，領先13秒

2025年的溜馬：NBA總冠軍賽G1，僅領先0.3秒

▲溜馬在總冠軍賽G1締造4項神紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

4. 哈利伯頓在高強度防守下仍維持最高的命中率

哈利伯頓季後賽面對嚴防，投籃命中率高於任何一位在例行賽出手超過2次的球員，成為關鍵時刻最穩定的得分手。根據統計，他今年季後賽第4節或延長賽最後90秒內出手追平或反超比數的投籃，合計7投6中，命中率高達85.7%；這是自1997年以來，單一季後賽完成這類出手次數最多的球員。

哈利伯頓持續在高壓情境中穩定輸出關鍵分數，NBA資深記者費根（Harrison Faige）直言，「我們或許從未見過有哪位球員在季後賽這種高壓場面下，能夠以這樣的穩定性與冷靜度持續命中關鍵球。」

▲哈利伯頓關鍵時刻的神勇表現，讓各界讚嘆。（圖／達志影像／美聯社）