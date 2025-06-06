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電子好球帶時代來臨？大聯盟擬2026年導入ABS挑戰系統

▲▼ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，今年球季結束後，預計向聯盟競賽委員會正式提出提案，預計自2026年賽季起，全面導入「自動好壞球挑戰系統（ABS）」。

事實上，MLB早已於春訓與小聯盟進行多次實戰測試這套系統。今年春訓部分比賽中已使用結合人類主審與ABS系統的混合模式，讓打者、投手或捕手可針對判決提出「挑戰」，並由系統即時比對正確與否。每支球隊每場比賽可使用2次挑戰，挑戰時間極短，打者只需輕敲頭盔即可發動，過程約幾秒即可完成。

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CBS Sports 進一步指出，ABS系統採用的是依據每位打者身高設定的個人化好球帶，不同於電視轉播中常見的標準化好壞球區域，能更精準反映每位打者實際的擊球空間。

曼弗瑞強調，儘管系統已具實施條件，但他仍希望在過程中獲得球員支持與理解，「我最在意的是如何用球員可以接受的方式推動這個改變。我希望讓他們覺得，我們尊重了整個委員會的機制，也努力傾聽與處理他們對ABS的疑慮。」

這項改革預計將送交由6位球隊老闆、4位球員代表與1位主審代表組成的競賽委員會進行審議。由於多數票掌握在球隊高層，預期曼弗雷德的提案即使遭遇部分反對聲音，仍有高度通過可能。

根據與裁判工會的最新勞資協議，MLB已擁有實施ABS的法定權限。未來若提案正式通過，2026年起球迷將有望在大聯盟例行賽中見到「打者挑戰好壞球」的畫面。

關鍵字： MLBABS改革棒球自動系统

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