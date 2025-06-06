美高中女將連兩次「前滾翻」滑越終點　勇奪跨欄金牌爆紅

NEW: 100-meter hurdler wins gold by somersaulting through the finish line after falling at the Oregon state track and field championships in Eugene.



Well deserved.



Brooklyn Anderson, a former gymnast, had a strong lead when she clipped her knee on the last hurdle.



Thanks to… pic.twitter.com/YxeddAUxM9 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 3, 2025

記者游郁香／綜合報導

美國俄勒岡州瑟斯頓高中的跨欄好手安德森（Brooklyn Anderson），以驚人的「體操本能」在州級田徑錦標賽勇奪金牌，她在女子100公尺跨欄決賽最後一刻重心失衡，仍靠著連續「前滾翻」滑過終點線，驚險完成比賽並拿下冠軍，影片迅速在網路瘋傳，引爆全場歡呼。

▲美國高中女將靠著連續「前滾翻」滑過終點線摘金 。（圖／翻攝自X／Nicholette Neilson）

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就讀高二的安德森當地時間5月31日在尤金登場的5A級別州錦標賽一路領先，沒想到在最後一個欄架不慎以右膝撞欄，身體前傾失去平衡。但她靠著過去的體操底子臨機應變，完成兩次「前滾翻」滑越終點，最終以14.93秒奪金。

賽後她受訪時笑說，「我只記得身體條件反射地回到以前練體操的本能。我不知道其他選手離我多近，所以我只知道——必須繼續滾！」

雖然未能刷新個人最佳紀錄，但這驚險的一幕不僅替她贏得州冠軍，也讓她成為全場最受矚目的焦點，她開心表示，「我真的好驕傲，非常非常開心，從來沒有人為我歡呼得這麼大聲過。」

安德森本次賽會表現全面，除了100公尺跨欄奪冠，也在女子跳遠與100公尺短跑中雙雙奪下季軍，展現全能身手。