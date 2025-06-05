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快訊／曼尼高末節發威！林書豪興奮拍手　新北國王3連勝聽牌

▲▼新北國王林書豪、曼尼高；戰神莫爾曼。（圖／TPBL提供）

▲新北國王G3迎回林書豪。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL本季霸主新北國王今（5）日來到台北台新戰神主場踢館，力拚在季後賽首輪率先聽牌，儘管前3節因為戰神莫爾曼猛砍37分，未能拉開分差，不過莫爾曼末節體力下滑，戰力傲人的國王趁勢甩開對手，曼尼高攻防兩端都有出色表現，從板凳挹注24分，末節更是連續飆分，國王終場以113比104取勝，系列賽3勝0敗聽牌。

國王首戰僅9人應戰，因為球隊另外「9壯士」飛到蒙古參加亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽，儘管人手不足，他們還是以111比88大勝23分；第2戰則是當家球星林書豪身體不適，掛起免戰牌，但國王完全沒受影響，又以109比83狂電戰神收下2連勝，2戰合計贏了49分。

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林書豪第3戰開賽就出手三分但落空，國王首節外線頻頻打鐵，14投僅4中。戰神則有莫爾曼跳出來飆分，他單節砍進4顆三分球，率隊在最後2分29秒拉開24比19、5分領先。但莫爾曼回到板凳休息後，國王很快靠著簡祐哲、剛獲得年度外援的沃許本搶分，以及曼尼高的二分球，首節打完反以28比26領先。

▲▼新北國王林書豪、曼尼高；戰神莫爾曼。（圖／TPBL提供）

▲戰神莫爾曼G3前3節就砍下37分。（圖／TPBL提供）

沃許本次節開局就領到個人第3犯，只能先下場休息。國王一度靠著桑尼與林書緯連續得分，取得38比32、6分領先，戰神則在丁聖儒的中距離命中後展開反擊，憑藉莫爾曼上半場猛砍27分、6籃板和4助攻的神勇表現， 一度要回5分領先。

不過團隊戰力傲人的國王，很快開啟三分攻勢，李愷諺、林書豪和曼尼高接連飆進外線，豪哥半場終了前11秒再補上一記後撤三分，讓國王帶著58比53、5分領先進入下半場。國王前2節有兩人得分上雙，曼尼高拿14分、桑尼繳出13分。

來到第3節，莫爾曼繼續飆分，開局3分多鐘得分就來到35分，最佳新秀雷蒙恩也砍進三分，一度將比數逼近到66比68。林書豪則在此節還剩7分26秒就賠上個人第4犯，出現犯規麻煩，但國王依舊保持領先。戰神讓此戰狀態最火燙的莫爾曼打滿整節，他卻在節末連吞2犯，個人累計4犯。

▲▼新北國王林書豪、曼尼高；戰神莫爾曼。（圖／TPBL提供）

▲新北國王曼尼高。（圖／TPBL提供）

戰神在莫爾曼前3節獨攬37分之下，咬住了比數，但林書豪在第3節最後28秒擺脫防守後命中高難度三分，國王再拉開84比80、4分差。

國王決勝節開局迅速拉開8分差，桑尼連續進球，不給戰神拉近比分的機會。沃許本兩度被打到臉，眼角因此受傷，但裁判並沒有給米勒犯規，讓他很不滿。兵多將廣的國王在決勝時刻甩開了對手，曼尼高攻防兩端都有出色表現，林書緯最後5分31秒砍進後撤三分，一舉將領先擴大到99比89、10分差。

戰神試圖力挽狂瀾，在最後1分37秒逼近到5分差，不過李愷諺很快上籃得手，撲滅對手反攻氣焰。曼尼高終場前1分06秒的三分命中，給了戰神致命一擊，林書豪興奮替他拍手，國王終場以113比104取勝，系列賽3勝0敗聽牌。

國王此戰先發5人得分全上雙，曼尼高從板凳挹注24分、8籃板；林書緯拿19分、6助攻；李愷諺和桑尼各砍18分；林書豪繳出14分、6助攻和5籃板；沃許本貢獻11分、7籃板。戰神得分則都集中在莫爾曼身上，他獨得了37分、12籃板和8助攻。

關鍵字： TPBL新北國王林書豪林書緯曼尼高戰神莫爾曼

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