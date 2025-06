大都會壓制道奇打線　羅伯斯點出主因是「配球」

▲大都會的配球是道奇打線無法發揮的主因。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(5)日在主場以1比6不敵大都會,本季對戰大都會的戰績確定處於劣勢(2勝4敗)。面對對手穩健的投手群,道奇打線陷入沉寂,總教練羅伯斯(Dave Roberts)坦言,球隊調整始終落後一步,並點出大都會「配球」是關鍵吞敗原因。

「不只是今晚,其實回顧整個系列賽,大都會的投手都表現得很出色,無論是控球精準度還是配球設計,都令人印象深刻。」羅伯斯表示,「我們這邊總是慢了一步,無法完全預測對方會怎麼攻擊。」

▲道奇打者此役無法針對對手失投給予懲罰(圖/達志影像/美聯社)

他進一步指出,「即使對方偶爾出現失投球,我們也沒能掌握住機會。老實說,我也沒有明確解答,但我認為我們應該給他們的投手更多肯定。」

針對此戰主投6局無失分的大都會先發坎寧(Griffin Canning),羅伯斯直言,「他簡直像變了一個人,現在身體狀況良好,球速提升,卡特球與滑球的品質也都很好,還加入了變速球,他不只球種變多了,也變得更全面,最近幾次交手我們都被他壓制。」

Griffin Canning strikes out Shohei Ohtani with a NASTY changeup for his sixth strikeout of the night! #MLBNShowcase pic.twitter.com/GvxMByoLYs