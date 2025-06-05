大都會壓制道奇打線　羅伯斯點出主因是「配球」

▲大都會的配球是道奇打線無法發揮的主因。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（5）日在主場以1比6不敵大都會，本季對戰大都會的戰績確定處於劣勢（2勝4敗）。面對對手穩健的投手群，道奇打線陷入沉寂，總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，球隊調整始終落後一步，並點出大都會「配球」是關鍵吞敗原因。

「不只是今晚，其實回顧整個系列賽，大都會的投手都表現得很出色，無論是控球精準度還是配球設計，都令人印象深刻。」羅伯斯表示，「我們這邊總是慢了一步，無法完全預測對方會怎麼攻擊。」

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▲道奇打者此役無法針對對手失投給予懲罰（圖／達志影像／美聯社）

他進一步指出，「即使對方偶爾出現失投球，我們也沒能掌握住機會。老實說，我也沒有明確解答，但我認為我們應該給他們的投手更多肯定。」

針對此戰主投6局無失分的大都會先發坎寧（Griffin Canning），羅伯斯直言，「他簡直像變了一個人，現在身體狀況良好，球速提升，卡特球與滑球的品質也都很好，還加入了變速球，他不只球種變多了，也變得更全面，最近幾次交手我們都被他壓制。」

Griffin Canning strikes out Shohei Ohtani with a NASTY changeup for his sixth strikeout of the night! #MLBNShowcase pic.twitter.com/GvxMByoLYs — MLB Network (@MLBNetwork) June 5, 2025

他也不忘提醒球隊下一戰要小心大都會先發左投皮特森（David Peterson），「上次在他主場對戰時，我們就被壓制了7局多，這次必須想辦法擊敗他。」

最後，羅伯斯點出突破對手「配球」是當前最大挑戰，「他們幾乎不投快速球進好球帶，投進來的都是曲球或變速球，我們的打者不太適應，因為我們大多都鎖定速球出棒，但若對方變化球能穩定投進好球帶，我們就得學著調整，這就是現實。」

▲大都會此役多用變化球搶攻好球帶。（圖／達志影像／美聯社）