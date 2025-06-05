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40歲C羅破魔咒建功　葡萄牙逆轉德國挺進歐國聯決賽

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間5日凌晨，葡萄牙在歐國聯4強戰中，以2比1逆轉擊敗強敵德國，順利晉級決賽，將與西班牙或法國爭奪冠軍；葡萄牙陣中40歲傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）在第68分鐘踢進致勝球，不僅終結自己對德國5戰皆敗的「魔咒」，更以最年長球員之姿攻破德國大門，寫下歷史。

上半場比賽主場德國佔據主動權，多次威脅葡萄牙球門，但都遭葡萄牙門神科斯塔（Diogo Costa）化解；開場第4分鐘科斯塔便封阻格雷茨卡（Leon Goretzka）的低射，隨後更接連擋下沃特梅德（Nick Woltemade）與格雷茨卡的近距離攻門，成為葡萄牙上半場的關鍵人物。

下半場第48分鐘地主德國打破僵局，由基米希（Joshua Kimmich）送出精準挑傳，維爾茨（Florian Wirtz）接應後在禁區內無人盯防的情況下頭槌破門，德國1比0取得領先。

客隊葡萄牙則是在第63分鐘迎來反擊，替補登場的孔塞桑（Francisco Conceição）以一記漂亮的遠射助隊將比分1比1扳平；短短5分鐘後曼德斯（Nuno Mendes）從左路突破傳中，助攻C羅推射破門，葡萄牙2比1成功反超比分，這顆進球也是C羅第137顆國家隊進球。

葡萄牙中場維蒂尼亞（Vitinha）則延續他在巴黎聖日耳曼贏得歐冠冠軍的好狀態，他一路控制比賽節奏，也是球隊今天得以逆轉的重要功臣。

「我們要享受這場勝利，這是我們多年來首次擊敗德國，戰術執行與全隊投入是致勝關鍵，現在我們將調整狀態，準備好在決賽再次展現我們的實力。」葡萄牙主帥馬丁內斯（Roberto Martinez）賽後表示。

葡萄牙將在台灣時間9日凌晨與西班牙或法國爭奪國家聯賽冠軍，他們曾於2019年首屆賽事奪冠，如今將力拚再度封王。

關鍵字： 足球歐國聯葡萄牙德國C羅

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