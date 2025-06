40歲C羅破魔咒建功　葡萄牙逆轉德國挺進歐國聯決賽

▲葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間5日凌晨,葡萄牙在歐國聯4強戰中,以2比1逆轉擊敗強敵德國,順利晉級決賽,將與西班牙或法國爭奪冠軍;葡萄牙陣中40歲傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)在第68分鐘踢進致勝球,不僅終結自己對德國5戰皆敗的「魔咒」,更以最年長球員之姿攻破德國大門,寫下歷史。

???????????????? Cristiano Ronaldo puts Portugal into the final! #NationsLeague pic.twitter.com/TACSEobxZW

上半場比賽主場德國佔據主動權,多次威脅葡萄牙球門,但都遭葡萄牙門神科斯塔(Diogo Costa)化解;開場第4分鐘科斯塔便封阻格雷茨卡(Leon Goretzka)的低射,隨後更接連擋下沃特梅德(Nick Woltemade)與格雷茨卡的近距離攻門,成為葡萄牙上半場的關鍵人物。

下半場第48分鐘地主德國打破僵局,由基米希(Joshua Kimmich)送出精準挑傳,維爾茨(Florian Wirtz)接應後在禁區內無人盯防的情況下頭槌破門,德國1比0取得領先。

客隊葡萄牙則是在第63分鐘迎來反擊,替補登場的孔塞桑(Francisco Conceição)以一記漂亮的遠射助隊將比分1比1扳平;短短5分鐘後曼德斯(Nuno Mendes)從左路突破傳中,助攻C羅推射破門,葡萄牙2比1成功反超比分,這顆進球也是C羅第137顆國家隊進球。

Cristiano Ronaldo is making sure no one EVER touches his international goal scoring record ???????? pic.twitter.com/eygOPMveFe