安吉出手了！手握第5、21順位　爵士有意兜售換取即戰力

▲爵士執行長安吉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

爵士日前未如願抽中選秀狀元、錯失爭取天才新星弗拉格（Cooper Flagg）的機會，但他們並未因此停下補強腳步。根據《The Athletic》報導，爵士已與另1支同樣位於「樂透區」的球隊展開交易討論，有意以今年自家選秀籤換取即戰力。

自2022年交易掉主力戈貝爾（Rudy Gobert）與米歇爾（Donovan Mitchell）後，爵士持續進行重建，累積了大量選秀籌碼，今年擁有第5順位與第21順位的他們，成為本屆選秀中具操作彈性與資產優勢的球隊之一。

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報導指出，爵士高層已與1支同樣擁有樂透順位的球隊接觸，商討潛在交易方案，並考慮以選秀籤換取更具即戰力的陣容。他們認為本屆選秀整體天花板有限，較難產出頂級球星，球團強調已做好多套準備，將依據市場變化靈活應對。

▲安吉之子奧斯汀（左）離開塞爾提克，出任爵士籃球事務總裁。（圖／達志影像／美聯社）

爵士現任執行長安吉（Danny Ainge）的兒子奧斯汀（Austin Ainge），日前被聘為球隊新任籃球事務總裁，上任後他明言，「今年你不會看到我們擺爛。」此話一出，明確宣示球隊將擺脫過去的低潮，轉而尋求戰力提升與勝場進帳。

目前爵士仍在安排試訓多位首輪潛力球員，但不排除以選秀權為籌碼操作交易即戰力球員，甚至也傳出可能鎖定具明星潛力的年輕球員。