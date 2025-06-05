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大滿貫豪奪19連勝！　球王辛納晉法網4強創紀錄

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單8強，義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）展現頂尖實力，以6比1、7比5、6比0直落三盤擊敗哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）；辛納成為史上首位晉級6次大滿貫男單4強的義大利男子球員，風光前進4強。

辛納開賽全力出擊，首盤僅耗時27分鐘便輕鬆拿下，辛納精準掌握對手擊球節奏，化解布勃利克的發球與小球攻勢，最終僅用1小時48分鐘就收下勝利；賽後辛納將大滿貫的連勝紀錄延續至第19場，包含去年美網與今年澳網的奪冠之旅。

「我們之前交手過幾次，我大概知道他的打法，但他總是變化莫測，」辛納在賽後受訪時說道，「他配得上這場8強的席位，擊敗了許多強敵，我努力讓自己保持專注，尤其面對像他這種起伏較大的選手，更要打得穩健，我也在關鍵時刻發揮出良好發球水準，這對比賽很重要。」

布勃利克本屆法網表現迎來生涯最大突破，自首輪以來陸續擊敗包括世界前十的澳洲一哥德米瑙爾（Alex de Minaur）及第5種子德雷珀（Jack Draper），首次晉級大滿貫8強；不過面對現任球王時，27歲的他在首盤明顯被動，僅擊出6記致勝球，發生高達8次非受迫性失誤，雖然次盤布勃利克表現略有提升，運用切球與變換節奏策略創造機會，仍無法撼動辛納穩健的後場攻防，最終第三盤布勃利克完全崩盤，遭辛納橫掃。

「對上這類型的球員，你必須保持穩定，因為若犯太多錯，很可能比賽會迅速結束，我努力透過來回拍打找到節奏，」辛納談到比賽過程時表示，「我很開心，也為自己能打進4強感到滿意，大滿貫4強的舞台非常特別，我非常期待。」

值得一提的是，辛納與同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti）雙雙晉級本屆法網4強，締造公開賽年代以來義大利男網歷史：首次有2名義大利男子選手同時躋身同一場大滿貫準決賽；上一次義大利男網在法網出現雙人四強已是1960年，由皮耶特蘭傑利（Nicola Pietrangeli）與西羅拉（Orlando Sirola）一同創下。

辛納4強對手將是塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）。

關鍵字： ATP法網辛納

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