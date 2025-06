大滿貫豪奪19連勝！　球王辛納晉法網4強創紀錄

▲義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單8強,義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)展現頂尖實力,以6比1、7比5、6比0直落三盤擊敗哈薩克名將布勃利克(Alexander Bublik);辛納成為史上首位晉級6次大滿貫男單4強的義大利男子球員,風光前進4強。

辛納開賽全力出擊,首盤僅耗時27分鐘便輕鬆拿下,辛納精準掌握對手擊球節奏,化解布勃利克的發球與小球攻勢,最終僅用1小時48分鐘就收下勝利;賽後辛納將大滿貫的連勝紀錄延續至第19場,包含去年美網與今年澳網的奪冠之旅。

Time to win 1 game in the last month vs Jannik Sinner. TNT you’re so ruthless for this pic.twitter.com/mCGvVH1LGq

「我們之前交手過幾次,我大概知道他的打法,但他總是變化莫測,」辛納在賽後受訪時說道,「他配得上這場8強的席位,擊敗了許多強敵,我努力讓自己保持專注,尤其面對像他這種起伏較大的選手,更要打得穩健,我也在關鍵時刻發揮出良好發球水準,這對比賽很重要。」

Jannik Sinner on beating Bublik at Roland Garros



“We played a couple times before. We know what to expect, but in the other way, with him, you never know what’s happening. He deserves to be in the QF. He beat very, very tough players.”



pic.twitter.com/O75QP3Q5E9