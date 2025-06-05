大滿貫豪奪19連勝！　球王辛納晉法網4強創紀錄

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單8強，義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）展現頂尖實力，以6比1、7比5、6比0直落三盤擊敗哈薩克名將布勃利克（Alexander Bublik）；辛納成為史上首位晉級6次大滿貫男單4強的義大利男子球員，風光前進4強。

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辛納開賽全力出擊，首盤僅耗時27分鐘便輕鬆拿下，辛納精準掌握對手擊球節奏，化解布勃利克的發球與小球攻勢，最終僅用1小時48分鐘就收下勝利；賽後辛納將大滿貫的連勝紀錄延續至第19場，包含去年美網與今年澳網的奪冠之旅。

Time to win 1 game in the last month vs Jannik Sinner.



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「我們之前交手過幾次，我大概知道他的打法，但他總是變化莫測，」辛納在賽後受訪時說道，「他配得上這場8強的席位，擊敗了許多強敵，我努力讓自己保持專注，尤其面對像他這種起伏較大的選手，更要打得穩健，我也在關鍵時刻發揮出良好發球水準，這對比賽很重要。」

Jannik Sinner on beating Bublik at Roland Garros



“We played a couple times before. We know what to expect, but in the other way, with him, you never know what’s happening. He deserves to be in the QF. He beat very, very tough players.”



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布勃利克本屆法網表現迎來生涯最大突破，自首輪以來陸續擊敗包括世界前十的澳洲一哥德米瑙爾（Alex de Minaur）及第5種子德雷珀（Jack Draper），首次晉級大滿貫8強；不過面對現任球王時，27歲的他在首盤明顯被動，僅擊出6記致勝球，發生高達8次非受迫性失誤，雖然次盤布勃利克表現略有提升，運用切球與變換節奏策略創造機會，仍無法撼動辛納穩健的後場攻防，最終第三盤布勃利克完全崩盤，遭辛納橫掃。

????????Jannik Sinner - 23 years old

????????Lorenzo Musetti - 23 years old

????????Carlos Alcaraz - 22 years old

????????Novak Djokovic - 38 years old



Age is just a number for Novak Djokovic! Simply amazing! #RolandGarros #RolandGarros2025 pic.twitter.com/hUknFc2nmw — 37 (@MainooMagic_) June 5, 2025

「對上這類型的球員，你必須保持穩定，因為若犯太多錯，很可能比賽會迅速結束，我努力透過來回拍打找到節奏，」辛納談到比賽過程時表示，「我很開心，也為自己能打進4強感到滿意，大滿貫4強的舞台非常特別，我非常期待。」

值得一提的是，辛納與同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti）雙雙晉級本屆法網4強，締造公開賽年代以來義大利男網歷史：首次有2名義大利男子選手同時躋身同一場大滿貫準決賽；上一次義大利男網在法網出現雙人四強已是1960年，由皮耶特蘭傑利（Nicola Pietrangeli）與西羅拉（Orlando Sirola）一同創下。

辛納4強對手將是塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）。