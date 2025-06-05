Kobe遺孀被爆懷孕！對象小16歲　本人曬「蕾哈娜迷因圖」回應

Vanessa Bryant shuts down pregnancy rumors pic.twitter.com/Ly7pB4TAsM — FearBuck (@FearedBuck) June 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）逝世5年後，他的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）近期被爆懷孕，對象是小她16歲的籃球明星，對此她本人在Instagram限時動態打臉八卦傳聞，她上傳了一張蕾哈娜（Rihanna）比中指的迷因圖回應，「我在守護我的平靜，沒懷孕，整個夏天都要玩得開心。」

43歲的凡妮莎在布萊恩與二女兒Gigi不幸喪生於墜機意外後，與其他3個女兒相依為命，22歲的大女兒納塔莉雅（Natalia Bryant）最近剛從南加州大學（USC）畢業，她的畢業披肩上還繡有Kobe專屬的「Sheath」標誌。

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▲Kobe遺孀凡妮莎被爆懷孕，她本人在社群媒體上回應傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

不過凡妮莎近來卻被爆懷上第5胎，對象是27歲的籃球明星，對於這個「離譜」的傳聞，她本人在Instagram上用蕾哈娜的迷因圖澄清，「我在守護我的平靜，沒懷孕，整個夏天都要玩得開心。」還有一張圖上面寫著，「我不是兇，我只是不好惹」。

當天凡妮莎也帶著8歲女兒比安卡（Bianka Bryant）與5歲的卡普里（Capri Bryant）一同前往迪士尼樂園，曬出一系列母女合照，畫面溫馨，在她拍攝的影片中，還特別捕捉一名穿著Kobe球衣的遊客。